'Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Can Azerbaycan'ın bağımsızlık gününde sizlerle beraber olmaktan büyük ir bahtiyarlık duyuyorum. Bağımsızlığın nasıl kazanıldığını, ne kadar değerli olduğunu çok iyi bilen bir milletin evladı olarak bağımsızlık gününüzü canı gönülden tebrik ediyorum.

İstiklal ve istikbal yolunda verdiğimiz şanlı mücadeleleri şehadetleriyle taçlandıran kahramanlarımızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum. Rabbim aziz şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Rabbim bizleri de şehitlerimizin kutlu ve mübarek yolundan ayırmasın.

İki hafta önce Rize-Artvin Havalimanının açılışını aziz kardeşim Sayın Aliyev'le birlikte gerçekleştirmiştik. Bugün ise Bakü'de bir başka tarihi buluşmaya yine birlikte imza atıyoruz. Kıymetli kardeşim İlham Aliyev'in şahsında Can Azerbaycan'ın mümtaz halkına samimi misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.

Hazar'ın incisi Bakü'de 'bir millet iki devlet tek festival' şiarıyla dünyanın en gözde havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFESTİ gerçekleştiriyoruz. Aziz Sancar hocamıza bu gurur günümüzde heyecanımızı paylaştığı için yine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Rüzgarların şehri güzel Bakü'den Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte mücadele ettiği toprakların her karışına Natevan'ın gazelinin işitildiği ovalara, şehidimiz Hüdayar kardeşimizin türkü söylediği diyarlara, Gence'ye, Şuşa'ya, Fuzuli'ye, Laçin'e, Azerbaycan'ın her bölgesine selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

Bugün bir kez daha burada vücut bulan ebedi ve ezeli kardeşliğimizi rabbim daim eylesin.

Bu yıl diplomatik ilişkilerimizin yeniden tesisinin 30'uncu yıldönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla aramızdaki dostluk ve muhabbeti daha da sağlamlaştırıyor, birlik ve beraberliğimizi daha da perçinliyoruz. Her ne kadar diplomatik münasebetlerimiz 30 sene önce kurulmuş olsa da kader birliğimiz tarihin derinliklerine kadar uzanmaktadır. 1915'te Çanakkale'de, 1918'de Gence'de, Bakü'de ve Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde yüreklerimiz ve bileklerimiz ortak mücadelemizde tekrar berber olmuştur. Aramızdaki muhabbetin gücünü merhum bahtiya Vahapzade'nin o güzel dizeleriyle şu şekilde ifade etmek isterim: "Bir ananın iki oğlu, bir amacın iki kolu, o da ulu, bu da ulu, Azerbaycan Türkiye. Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, yılımız bir. Aşkımız bir, yolumuz bir, Azerbaycan Türkiye."

Bizler, melali de sevinci de bir olan, sözde değil özde kardeş olan iki devletiz, iki halkız. Göklerde nazlı nazlı dalgalanan hilallerimiz gibi bizler aynı inancı paylaşan asil bir milletin mensuplarıyız. Tıpkı Anadolu gibi burası bizim de toprağımızdır. Tıpkı Türkiye gibi burası bizim de vatanımızdır. Tıpkı doğduğumuz yerler gibi burası bizim de öz yurdumuzdur. Türkiye'nin her bir karışı da sizlerin vatanıdır, yurdudur.

Türk milletinin kalbindeki Azerbaycan sevdasını kim söküp atabilir? Kardeşler arasına kim mesafe koyabilir? İki kardeşi hangi hudut ayırabilir? Gönüllerimiz arasına kim sınır çizebilir? Ellerin yurdunda çiçek açarken, bizim ile kar geliyor gardaşım. Bu hududu kimler çizmiş gönlüme, dar geliyor, dar geliyor gardaşım.

Biz gönüllerimize çizilen hudutları yıkarak bugün burada birlikteyiz. Batıdan doğuya kadar nerede bir gardaşımız varsa orası bizim evimizdir, yurdumuzdur, gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye-Azerbaycan olarak bu anlayışla ilişkilerimizi hamdolsun önce stratejik ortaklığa, geçtiğimiz yıl da Şuşa Beyannamesiyle stratejik müttefikliğe çıkardık. Enerjiden kültüre, savunmadan ticari, ekonomik ve beşeri münasebetlere uzanan geniş bir yelpazede güçlü işbirlikleri kurduk. Burada Selçuk kardeşime, ağabeyine, Bayraktar ailesine, özellikle bu Akıncı zirve noktasında olan bir SİHA ve İstanbul'dan buraya non-stop uçmak suretiyle o da bir rekora imza attı. Tabii çok daha farklı gelişmeler inşallah olacak. Bunları da yaşayacağız, bunları da inşallah göreceğiz.

İlham kardeşimin de eşsiz katkılarıyla ikili ilişkilerimizi sadece bölgeye değil, tüm dünyaya örnek olacak bir seviyeye taşıdık. İstikbalimizin teminatı olan gelecek nesillerin ülkelerimiz arasında her alandaki örnek işbirliğini daha da ileri götüreceğine inanıyorum. Ziyaretimin Azerbaycan'ın kadim şehri Şuşa yılında gerçekleşiyor olması da ayrıca anlamlıdır. Sizlerden aziz şehitlerimizin şanlı mirasına gerektiğinde canınız pahasına sahip çıkmanızı bekliyorum.

Bugün buraya aramızdaki muhabbetin nişanesi olarak geniş bir heyetle geldim. Her birinize, kalbi sizinle çarpan gençlerimizin selamını getirdim. Sizlere can Azerbaycan deyince, Karabağ deyince yüreğinde fırtınalar kopan 85 milyonun selamını getirdim. Sizlere ellerini semaya her açtığında Azerbaycan'ın huzuru ve esenliği için dua eden Türkiye'deki kardeşlerinizin selamını getirdim. Sizlere Azerbaycan türküleriyle sevinen, Azerbaycan ağıtlarıyla hüzünlenen milyonlarca dostunuzun, kardeşinizin selamını getirdim.

Sizlere bölgesinde istikrar abidesi olarak yükselen Azerbaycan'la birlikte dayanışmamızın özellikle ifadesi olan şu canlı toplulukla birlikte geleceğe zafer dolu heyecanla, coşkuyla yürümenin anlam ve manasını getirdim. Karşılaştığı onca haksızlığa, hukuksuzluğa rağmen diplomaside, ekonomide, kültürde destan yazan Azerbaycan'la iftihar ediyoruz.

Kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliğinde can Azerbaycan'ın emin adımlarla aydınlık bir geleceğe yürüdüğünü memnuniyetle görüyoruz. Biz haksızlık karşısında susanlardan olmadık, olmayacağız. Bu vesileyle Haydar babamızı da rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun.

Biz baskıyla, tehditle, korkutulanlardan olmadık, asla olmayacağız. İşgale ve haksızlığa karşı her ortamda doğru olanı söylemekten, meşru davamızı savunmaktan geri durmadık, durmayacağız. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi habis niyetlilere de verecek tek karış toprağımız yoktur, olmayacak. Çünkü biz tesadüflerin bir araya getirdiği insanlar değil, tarihiyle, kültürüyle, medeniyet değerleriyle büyük bir milletin evlatlarıyız.