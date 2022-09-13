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4 ekmekten biri çöpe gidiyor

Gıda israfı en çok evlerde yapılıyor. En çok çöpe atılan gıdalar ise ekmek ve unlu mamuller ile sebze ve meyveler. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Zeynep Türkmen, "Evlere alınan her 4 ekmekten biri, her gün çöpe atılıyor. Gıda israfının önlenmesinde bilinçli tüketim alışkanlıklarının kazandırılması çok önemli" dedi

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 13 Eylül 2022 07:45
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4 ekmekten biri çöpe gidiyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi Aşçılık Bölüm Başkanı Zeynep Türkmen, evlere alınan her 4 ekmekten birinin her gün çöpe atıldığını söyledi. Her yıl 14,5 milyon ton yiyeceğin çöpe gittiğini anlatan Türkmen, gıdaların hasat edilirken çürümesi, fazla alışveriş yapılarak ürünlerin tüketilmemesi gibi sebeplerle ortaya çıkan gıda israfı bilançosunun, dünyada üretilen her 3 gıdadan 1'inin çöpe gitmesiyle sonuçlandığına dikkat çekti. Türkmen, şu bilgileri verdi:

İSRAF EN ÇOK EVLERDE

  • "Gıda israfı en çok evlerde yapılıyor. İnsanların tüketim alışkanlıklarından doğan ve küresel bir boyuta ulaşan gıda israfı, iklim değişikliğine sebep olan karbon salınımının da yüzde 8'ini oluşturuyor. Yaşama alanlarında uygulanacak temel değişikliklerle israfın önüne geçilebilir. Araştırmalar gıda israfının en çok evlerimizde yapıldığını göstermekte. En çok çöpe atılan gıdaların başında ise ekmek ve unlu mamuller, sebze ve meyveler geliyor. Evlere alınan her 4 ekmekten biri, her gün çöpe atılıyor. Doğru ve planlı bir programla evlerdeki gıda israfının önüne geçilebilir ve binlerce gıdanın çöpe gitmesine engel olunabilir."

AKILLI VE PLANLI ALIŞVERİŞİ ÖĞRENMELİYİZ

Türkmen, tüketicilerin öncelikle çöpe ne attıklarını bilmeleri gerektiğinin altını çizerek, gıda israfının şu 3 adımla önüne geçilebileceğini belirterek, planlı ve akıllı alışveriş yapılması, ihtiyaca göre yemek pişirilmesi ve gıdaların doğru saklanması tavsiyelerinde bulundu. Bunun yanı sıra gıda artıklarından hayvanlar için mama, bitkiler içinse organik gübre elde edilebileceğini aktaran Türkmen, bilinçsiz tüketimin yarattığı zararın daha etkin ve doğru tüketim alışkanlıkları ile giderilebileceğini ifade etti.

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