'Araştırmacı kadrosuna atananlar Bakanlıktan iade-i itibar istiyor'

Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şemsettin Karadoğan, Sağlık Bakanlığı'nda araştırmacı kadrosuna atananlara ilişkin destek açıklaması yaptı.

Genel Başkan Yardımcısı Karadoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan araştırmacılar yıllardır ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor. 02.11.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek geçici 4. ve 5. maddeleri gereği, İl Sağlık Müdür Yardımcısı(idari), Şube Müdürü, Hastane Müdürü ve Hastane Müdür Yardımcısı görevlerini yapan 2 bin 750 arkadaşımız Araştırmacı kadrosuna atanmıştı. Bu atama kararı, fedakarca görev yapan arkadaşlarımızın kendi iradeleri ve istekleri dışında gerçekleştirilmiştir. Bir gecede oldubittiye getirilerek yapılan düzenlemeyle bu arkadaşlarımızın aylık maaşları sabitlenmiş, ekonomik ve özlük haklarında ciddi mağduriyetler oluşmuştur.

Burada asıl soru şu; bu arkadaşlarımızın suçu neydi? Tek suçları liyakat esasıyla görevlerini yapmak mı? Yoksa suçları Sağlık Bakanlığı'nda araştırmacı olmak mı?

Diğer Bakanlıklarda görev yapan araştırmacıların ekonomik ve özlük haklarında önemli düzenlemeler yapılarak, mağduriyetleri giderilirken Sağlık Bakanlığı'nın bu konuya duyarsız kalması vicdanlarda derin yaralar açarken, ayrımcılığı daha da derinleştirmektedir.

Ek ödemelere yapılan yüzde 20 artıştan araştırmacı arkadaşlarımız yararlanamamıştı.

Sağlıkta 'Beyaz Reform' denilerek yapılan düzenlemelerde de birçok arkadaşımız gibi araştırmacı kadrosunda görev yapanlarda kapsam dışında bırakılmıştır.

Araştırmacılar ile birlikte kapsam dışında bırakılan bu kadar arkadaşımız varken, ücretler günden güne erirken hangi reformdan bahsediliyor!

Her zaman söylediğimiz gibi Sağlık Bakanlığı yaşanan sorunlara eşitlik, hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle yaklaşmalı.

Bütüncül yaklaşılmayan her sorun sağlık sisteminde yeni yaralar açar.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen özveriyle halen görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam eden Araştırmacılarımız, değersizleştirilmek ve görmezden gelinmek istemiyor.

Bu noktada araştırmacıların ekonomik ve özlük haklarında iyileştirme yapmak için Hükümet ve TBMM harekete geçmeli. İlk yapılacak torba yasaya araştırmacılar da eklenmeli, iade-i itibar verilmeli.

663 sayılı KHK'nın getirmiş olduğu ayrımcılığa son verilmeli, araştırmacı kadrosunda görev yapanlar hak ettikleri haklara kavuşmalı.

Yetkililer, her düzenlemeyle mağduriyet yaşayan araştırmacıların sesine kulak vermeli ve mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli adımları atmalı."