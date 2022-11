Trafik kazasında yaralanan oyuncu Sergen Deveci ameliyata alındı

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Medikal Direktörü Uzman Dr. Özgür Şamilgil, hastanın boynunda ve omurgalarındaki kırıklar nedeniyle ameliyat olmasına karar verildiğini kaydetti.

Şamilgil, "Tüm hazırlıkları yapıldı. Kendisini biraz önce ziyaret ettim. Morali gayet yerinde, espriler yapıyor. İyi olacağına inanıyor. Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu Hocamız omurga cerrahisi konusunda zaten isim yapmış birisi. Kendisi birazdan ameliyata alınacak. Umarım ameliyat da başarılı geçecek. Tüm dileklerimiz onun iyileşmesi yönünde." ifadelerini kullandı.

Deveci'nin tedavi ve ameliyat süreci ile ilgili bilgi veren Şamilgil, şunları söyledi:

"Her omurga ameliyatının şahsa özel riskleri vardır. Çünkü her omurga kırığının da yeri ve boyutları birbirinden farklıdır. Arkadaşımızın başka hastalıklarının olmaması, yaşının genç olması gibi özellikler bu ameliyat açısından daha düşük risk kılıyor. Tabii her ameliyatın kendine göre riskleri vardır. Omurganın içinden geçen sinirler kollara bacaklara ve aşağıya doğru yayılıyorlar. O sinirlerin zarar görmemesi için tedbirler alınarak gerekli cerrahi müdahale yapılacak."

Uzman Dr. Şamilgil, şu anki bulguların ameliyat olmadığı takdirde hasar oluşabileceğini gösterdiğini belirterek, ameliyat sonrası bu hasar riskinin ortadan kaldırılmasını hedeflediklerini vurguladı..

Şamilgil, "Bunun için bir yüzde vermek, 'bu ameliyat yüzde 100 başarılı olacaktır' demek mümkün değil ama en iyi yerde, en emin ellerde bu ameliyatın riski başka hastanelere göre biraz daha düşüktür. Ameliyat başarılı geçtiği takdirde bir haftaya kadar iyileşip evine taburcu olabileceğini düşünüyoruz." dedi.