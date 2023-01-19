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Öğretmenlerin bir aylık çabaları sonucu İsa okula kazandırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde okulu bırakan İsa Çağa, öğretmenlerinin bir aylık çabaları sonucu eğitim öğretimine kaldığı yerden tekrar başladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2023 17:32, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 17:34
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Öğretmenlerin bir aylık çabaları sonucu İsa okula kazandırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi Yüksekova'da sonuç vermeye başladı. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaç köyünde yaşayan İsa Çağa isimli öğrenci, 8'inci sınıftan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okulu bırakmak zorunda kaldı. Durumu fark eden Yeni Mahalle Anadolu İmam Hatip Lisesinin idarecileri ve öğretmenleri, İsa Çağa'nın yeniden okula kazandırılması için bir ay boyunca her gün köye gidip ailesiyle görüştü. Okul idarecileri ile öğretmenlerinin başarıyla sonuçlanan çabaları sonucu İsa yeniden okula kazandırıldı.

"İsa'yı okula kazandırmak için hiç yılmadık"
Bir ay boyunca öğrenciyi okula kazandırmak için aile ile görüşmeler yaptıklarını belirten öğretmen Zeynep Hanbay, "İsa bizim kayıp ama yeni bulduğumuz cevher çocuğumuz. Biz İsa için son bir aydır babasının kapısını aşındırdık. İsa'nın okula başlaması için iyi ki de gitmişiz, iyi ki de bu yolu seçmişiz. İyi ki kapısını aşındırmışız. İsa'nın babası maddi imkanları olmadığı için gönderemediğini belirtti. Biz değil şimdi üniversitede bile İsa'nın maddi manevi yardımcısıyız dedik ve İsa üç haftadır okulumuzda. İsa'da büyük bir potansiyel keşfettik. Bu potansiyeli keşfedip bağrımıza bastık. İsa; ahlaklı, temiz bir öğrencimiz. İsa artık bizim öğrencimiz değil çocuğumuz. İsa gibi birçok çocuğumuz var yetişemediğimiz. Eğitim hiçbir zaman boş değildir, aileler lütfen çocuklarımızı okula gönderelim" dedi.

"Öğretmenlerim bana umut oldu"
Şu an rüyadaymış gibi kendisini hissettiğini ifade eden İsa Çağa ise "8. sınıftan sonra maddi imkanlarımız olmadığı için babam beni okula gönderemedi. Ortaç köyünden geliyorum. Hocalarım aradı, 'neden okula gelmiyorsun' deyince, babam göndermiyorum dedim. 'Maddi ve manevi yardımcı olacağız' dediler. Hocalarım köye, eve geldi ve onların sayesinde okula geldim. Allah onlardan razı olsun. Okulumu ve öğretmenlerimi seviyorum, bana her konuda destek oluyorlar. Okul idaresi ve öğretmenlerim sayesinde okula devam ediyorum. Çok mutluyum, okulumu seviyorum. İleride avukat olmak istiyorum. Evimizde hasta olan bir kardeşim olduğu için okula gidemedim. Öğretmenlerim bir ay boyunca evimize geldiler ve ben okula başladığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Baba Muzaffer Çağa ise oğlunu 8. sınıftan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okula gönderemediğini söyleyerek, "Köyümüz merkeze 30 kilometre uzaklıkta. Çocuğumun da okumaya hevesi vardı. Müdür, öğretmenler sağ olsun her şeye rağmen köye geldiler. Çocuğumun tüm imkanları alması için seferber oldular. Allah razı olsun, eve geldiler. Pansiyonda yer ayrıldı İsa'ya. Şimdi çocuğum emin ellerde ve inşallah okuyacak iyi bir avukat olacak. Ben rüyada bile bunun olacağını düşünmezdim ama şimdi çocuğum gerçekten okuyor'' şeklinde konuştu.

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