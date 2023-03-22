Memur emekliliğinde kontrol muayenesi nedir? Kimleri kapsar?

Edirne'de sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı
Edirne'de sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı
%1,37 Faizli 100.000 TL kredi!
%1,37 Faizli 100.000 TL kredi!
Sponsorlu İçerik
Millet İttifakı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için YSK'ya başvurdu
Millet İttifakı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için YSK'ya başvurdu
'Seçimde oy kullanmak hak sahipliğini yok etmemektedir'
'Seçimde oy kullanmak hak sahipliğini yok etmemektedir'
'Düşük emekli maaşını yükselteceğimiz alternatif çalışmalarımız var'
'Düşük emekli maaşını yükselteceğimiz alternatif çalışmalarımız var'
Millet İttifakı 'ittifak protokolünü' YSK'ye sunuldu
Millet İttifakı 'ittifak protokolünü' YSK'ye sunuldu
HDP cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacak
HDP cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacak
AK Parti'de milletvekili adaylarını belirleme süreci başlıyor
AK Parti'de milletvekili adaylarını belirleme süreci başlıyor
İkinci el online oto pazarında satışlar şubatta yüzde 10 arttı
İkinci el online oto pazarında satışlar şubatta yüzde 10 arttı
Altının gram fiyatı 1.187 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.187 lira seviyesinden işlem görüyor
YSK Başkanı Yener: Adaylar için imza atma süreci başlamıştır
YSK Başkanı Yener: Adaylar için imza atma süreci başlamıştır
AYM'den HDP'nin talebine ret
AYM'den HDP'nin talebine ret
İkinci elde kredi bilmecesi
İkinci elde kredi bilmecesi
45. Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı
45. Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı
AK Parti'de büyük değişim: Beş dönemlikler aday olmayabilir
AK Parti'de büyük değişim: Beş dönemlikler aday olmayabilir
Depremzede öğrenciye ücretsiz dijital eğitim
Depremzede öğrenciye ücretsiz dijital eğitim
Enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar sahiplerini bekliyor
Enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar sahiplerini bekliyor
İstanbul'un erken uyarı sistemi çalışmıyor! Balıkçıların kabloları kopardığı açıklanmıştı
İstanbul'un erken uyarı sistemi çalışmıyor! Balıkçıların kabloları kopardığı açıklanmıştı
Kazada ölen Enise hemşire, 'asli kusurlu'ymuş
Kazada ölen Enise hemşire, 'asli kusurlu'ymuş
Başvurusu kabul edilen cumhurbaşkanı adayları
Başvurusu kabul edilen cumhurbaşkanı adayları
Hasta araçtan indirilip belediyenin ambulansı haczedildi
Hasta araçtan indirilip belediyenin ambulansı haczedildi
Deprem uyarısı: İşte İstanbul'da zemin sıvılaşması olan yerler
Deprem uyarısı: İşte İstanbul'da zemin sıvılaşması olan yerler
Bakan Yanık açıkladı: Kimliği belirlenemeyen 42 çocuk var
Bakan Yanık açıkladı: Kimliği belirlenemeyen 42 çocuk var
Depremde yıkılan apartmanın müteahhidine 'taksirle ölüme neden olma'dan hapis talebi
Depremde yıkılan apartmanın müteahhidine 'taksirle ölüme neden olma'dan hapis talebi
Millet İttifakı, ittifak protokolünü yarın YSK'ye sunacak
Millet İttifakı, ittifak protokolünü yarın YSK'ye sunacak
YÖK Başkanı Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilkleri
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilkleri
Depremden etkilenen 4 ilde kademeli eğitim kararı
Depremden etkilenen 4 ilde kademeli eğitim kararı
45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?
45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Memur emekliliğinde kontrol muayenesi nedir? Kimleri kapsar?

Kontrol muayenesi, kısaca sağlık kurulu raporlarına istinaden emekli olanların sağlık durumlarının devam edip etmediğinin SGK Sağlık Kurulu tarafından takip edilmesidir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 22 Mart 2023 14:00, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 15:33
Yazdır
Memur emekliliğinde kontrol muayenesi nedir? Kimleri kapsar?

Soru: 5434 sayılı kanunun 39. madde kapsamında engelli emekliliği hakkından yararlanarak, emekli olanların kontrol muayenesine tabi tutulması mümkün müdür?

Detaylar/Değerlendirmeler:

5434 sayılı Kanun Madde 39/j hükmü, göreve engellilik mevzuatına uygun olarak göreve girenlerin 15 tam hizmet yılları olduğunda engelliliklerinden dolayı emekli aylığı bağlanması şeklini belirler. Bu hüküm ve 5434 sayılı Kanunun diğer hükümlerinde (engellilikten nedeniyle emekliliklerinden dolayı) kontrol muayenesi yapılmasına dair hüküm bulunmamaktadır.

Kontrol muayenesi, yani malullük durumlarında artma, azalma gibi durumların takip edilmesi işlemidir.

Kontrol muayenesine ilişkin hüküm 5510 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi hükmünde yer almaktadır.

Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre 5434 sayılı Kanuna tabi memurlardan göreve girdikten sonra çalışma gücü kaybı oranları dikkate alınarak aylık bağlananlar hakkında da kontrol muayenesi yapılmaktadır.

Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinin 15 inci maddesine göre 5434 sayılı Kanuna tabi olmakla birlikte 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre çalışma gücü kaybı oranı tespiti sonucu işlem yapılanlarda kontrol muayenesine tabi tutulmaktadırlar. Yani, göreve girdikten sonra çalışma gücü kaybı oranlarına göre yaşlılık aylığı bağlananlar için de bu işlem geçerli olmaktadır.

Bu bağlamda, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan; "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az % 40 oranında engelli olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 oranında doğuştan engelli olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,

b) % 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480,

gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında bu fıkra hükümleri uygulanır." hükmü uygulanmak suretiyle yaşlılık aylığı bağlananlar için de kontrol muayenesi geçerli olmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan ve 28/09/2021 tarihli ve 31612 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde;

"Kontrol muayenesi ve değerlendirme

MADDE 15 - (1) Kanunun; 25 inci maddesinin birinci fıkrasına göre malul sayılanlar ile 28 inci maddesinin beşinci veya geçici 4 üncü maddesinin altıncı fıkralarına göre çalışma gücü kaybı oranı ve 28 inci maddenin sekizinci fıkrasına göre ağır engellilik tespiti yapılanlar;

a) Kurumca yürütülen soruşturma nedeniyle,

b) Maluliyete ilişkin Kurumca verilen karar gereği,

c) Malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanmış sigortalıların, malullük durumlarında artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduklarına ilişkin talepleri halinde,
ç) İhbar ve şikayet halinde,

kontrol muayenesine tabi tutulabilir.

(2) Kontrol muayenesine ilişkin değerlendirme Kurum Sağlık Kurulunca yapılır.

(3) Kontrol muayenesine istinaden yapılan değerlendirme sonucu gerekli görülen hallerde yeniden kontrol muayenesi istenebilir.

(4) Kontrol muayenesi değerlendirmeleri ilk maluliyet kararına esas mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

(5) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca kontrol muayenesi kararı verilmesi halinde bu kontrol muayenesine ilişkin değerlendirme Kurum Sağlık Kurulunca yapılır."

Bu madde hükmü gereği, 5434 e tabi yanı 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesine tabi olup, çalışma gücü kaybı oranları esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanmış olanlar da kontrol muayenesine tabi tutulmaktadırlar.
Sonuç değerlendirmemiz:

5434 sayılı Kanun Madde 39/j hükmünden yararlanılarak engellilik mevzuatına tabi olarak en az % 40 oranında raporla birlikte göreve başlayıp, bu hükümden yararlanmak suretiyle emekli olanlar için kontrol muayenesi işleminin yapılmaması gerektiğini,

Ancak, memurlardan 5434'e tabi olmakla birlikte, yine 5434'e tabi memurlar için de uygulanan çalışma gücü kaybı oranlarının esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanması halinde kontrol muayenesi işleminin SGK tarafından istenilmesi halinde yapılabileceğini, değerlendirmekteyiz.

Sınavla Uzman olan V.H.K.İ. unvanlı memur, 3600 ek göstergeden nasıl yararlanır?
Sınavla Uzman olan V.H.K.İ. unvanlı memur, 3600 ek göstergeden nasıl yararlanır?
Asgari ücret 11 ilde 10 bin lirayı aşacak
Asgari ücret 11 ilde 10 bin lirayı aşacak
Engelli göreve başlayan memurun rapor oranı düşer mi?
Engelli göreve başlayan memurun rapor oranı düşer mi?
8 Eylül 1999 tarihinden önce geçen süreleri borçlanmak memuru EYT kapsamına dahil eder mi?
8 Eylül 1999 tarihinden önce geçen süreleri borçlanmak memuru EYT kapsamına dahil eder mi?
Askerlik süresi memura ne kazandırır?
Askerlik süresi memura ne kazandırır?
50/d statüsündeki araştırma görevlilerinin 33-a kadrolarına geçişine dair soru ve cevaplar
50/d statüsündeki araştırma görevlilerinin 33-a kadrolarına geçişine dair soru ve cevaplar

Bu Habere Tepkiniz

Memur emekliliğinde kontrol muayenesi nedir? Kimleri kapsar?

Memur emekliliğinde kontrol muayenesi nedir? Kimleri kapsar?

Kontrol muayenesi, kısaca sağlık kurulu raporlarına istinaden emekli olanların sağlık durumlarının devam edip etmediğinin SGK Sağlık Kurulu tarafından takip edilmesidir.
Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 sürekli işçinin alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
'Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama' mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

'Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama' mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

Danıştay 2. Dairesi, Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı dönemde hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda "belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak ya da mal varlığında meydana gelen değişikliği bir ay içinde bildirmemek" fiilini işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 7/A-4 maddesi uyarınca "12 ay uzun süreli durdurma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı açılan davada kararını verdi.
YÖK, ALES'ten muaf olarak atama yapılan ön lisans programlarını revize etti

YÖK, ALES'ten muaf olarak atama yapılan ön lisans programlarını revize etti

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ALES'ten muaf olarak atama yapılan ön lisans programlarını revize etti.
Sınavla Uzman olan V.H.K.İ. unvanlı memur, 3600 ek göstergeden nasıl yararlanır?

Sınavla Uzman olan V.H.K.İ. unvanlı memur, 3600 ek göstergeden nasıl yararlanır?
AYM'den zimmet iddiası sonrasında başka bir ile atanan memurla ilgili önemli karar

AYM'den zimmet iddiası sonrasında başka bir ile atanan memurla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi zimmet iddiasına dayalı disiplin soruşturması sonrasında Sakarya'dan Erzurum iline atanan bir müdürün, eşi Sakarya'da çalıştığı gerekçesiyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alıyor

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 42 bin 500 personelin istihdam edileceğinin müjdesini paylaştı
Engelli göreve başlayan memurun rapor oranı düşer mi?

Engelli göreve başlayan memurun rapor oranı düşer mi?

En az % 40 oranında engelli göreve başlayan 5434'e tabi memurun vergi indirimi rapor oranının düşmesi 15 yıl üzerinden emekli olmasını etkilemez.
Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen atamasının gerçekleşeceğini duyurarak "Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.'' açıklamasında bulundu.
İdari personelin tayin düzenlemesi unutulmamalı

İdari personelin tayin düzenlemesi unutulmamalı

Üniversitelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi idari personelin kurumlar arası tayin düzenlemesi toplu sözleşmede kalmamalı!
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 15 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 4 Mayıs 2023.
Enkazda evinin anahtarını bulan öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı

Enkazda evinin anahtarını bulan öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde en fazla can kaybının yaşandığı yerlerin başında gelen Ebrar Sitesi'nin enkazında evinin anahtarını bulan emekli öğretmen Lütfiye Köroğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.
Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 mart 2023
Mutfakta fark yaratan özel şefler

Mutfakta fark yaratan özel şefler

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, Bursa'nın en özel şeflerini mutfakta buluşturdu.