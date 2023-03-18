Trabzon'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Trabzon'da kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2023 10:59, Son Güncelleme : 18 Mart 2023 10:44
Akçaabat ilçesinin Yıldızlı Mahallesi'nde Ömer Yılmaz yönetimindeki 61 AEP 823 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt yola düştü.
Ters dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartıldı.
Hayatını kaybettiği belirlenen Yılmaz'ın cenazesi, ilçedeki hastanenin morguna kaldırıldı.