Sel felaketinde yüzde 80'i hasar gören Bozkurt'ta üst yapı çalışmalarına başlanıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde Ezine Çayı'nın taşmasıyla yaşanan sel felaketinde 65 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi kayboldu, onlarca bina ve iş yeri de yıkılarak zarar gördü. Türkiye'nin en büyük sel afetlerinden birini yaşayan Bozkurt ilçesinin yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalarda son aşamaya gelindi. Yaşanan sel felaketinde yüzde 80'i zarar gören Bozkurt ilçesinde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla üst yapı çalışmalarına da başlanıyor. Bir bölümü parke şeklinde yapılacak olan Bozkurt'ta bazı bölümlerin de asfaltlanacağı belirtildi. Alt yapısı tamamen yenilen ilçedeki üst yapı çalışmalarının da Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanması hedefleniyor. Ayrıca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından da ilçede bulunan yapı stokunun yüzde 50'si, kamu kurum binalarının ise yüzde 80'i yeniden yapıldı. 649 toplu konutun inşa edildiği ilçede sanayi sitesi ile birlikte 123 iş yeri de yeniden yapıldı. 649 konutun 546'sının ikinci etap kuraları çekilirken, 123 iş yerinin 87'si ise hak sahiplerine teslim edildi.

"Neredeyse yüzde 80'i yok olmuş bir ilçeyi devletimiz yeni baştan inşa etti"

11 Ağustos 2021 yılında neredeyse yüzde 80'i yok olmuş bir ilçeyi devletin tüm imkanlarıyla yeni baştan inşa ettiğini söyleyen Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, "Öncelikle 500 kilogram yağıştan sonra DSİ'miz yaklaşık 26 tane terslik bendi ve tarak sistemi, ayrıyeten yeni köprüler, dere genişliğini 72 metreye çıkartıp 3,5 metre yüksekliğinde beton duvarlarla deremizi güvence altına aldık. 8 tane terslik bendimiz bitti, geri kalanı da devam edilor. Bu aşamada 4 tane araç geçişi için köprü ve iki tane de yaya köprümüz ilçe merkezinde ayrıyeten inşa edildi. Tabii Bozkurt'un tamamı zarar görmüştü. İller Bankasının çalışmalarıyla Bozkurt'un kanalizasyon sistemi, belediyemiz ile beraber tamamlandı. Elektrik sistemleri yer altına alınıp, ayrıyeten doğalgazımız ilçemize kavuşturuldu ve bu şekilde tüm altyapı çalışmalarının yüzde 100'ü bitti diyebiliriz" dedi.

Kaymakam Atıcı, "Şimdi Bozkurt'umuzda ayrıyeten kaymakamlık binamız, emniyet binamız, 500 kişilik kapalı spor sahamız, sentetik sahamız, halı sahamız, okulumuz, pansiyonumuz ve anaokulumuzun tamamının inşası bitme aşamasına geldi. Bir okulumuzda da ikinci dönem eğitim öğretim faaliyetine başladık. Sanayi sitemiz tamamen bitti, oradaki dükkanları hak sahiplerine teslim ettik ve esnaflarımız yeni iş yerlerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Neredeyse kamu binalarının yüzde 80'i zarar görmüştü, 3 okulumuz hariç tamamı yenilendi, hastanemizin inşaatı devam ediyor. İnşallah Bozkurt'umuza kamu yatırımlarıyla ve konutlarımızla beraber çok güzel bir yaşam alanı sunduk meydanlarıyla birlikte. Biz, Bozkurt'u tamamen yeni baştan inşa yaptık, biten bir ilçeyi yeni baştan inşa ettik. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize de şunu söyleyebilirim; devletimiz biten bir ilçeyi yeni baştan inşa etme gücüne sahiptir, inşallah oraları da inşa edecektir" diye konuştu.

Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte üst yapı çalışmalarına başladıklarını belirten Atıcı, "Altyapı çalışmalarının yüzde 100'ü tamamlandığı için bir yandan yıkılan binaların bahçe duvarları belediyemiz tarafından inşa ediliyor. Tüm kaldırım ve yollarımız gitmişti, hepsi belediyemiz tarafından inşa ediliyor. İnşallah Ramazan Bayramı'na kadar bazı bölgelerimizde parke çalışmaları yapılıp, Karayollarımız, İl Özel İdaremiz ve belediyemiz tarafından yollar asfaltlanarak, üst yapı çalışmalarını da bitirme aşamasına gelecek. İnşallah onlar da 1,5 ayda bitecek ve vatandaşımız, tamamen alt ve üst yapısıyla mükemmel Bozkurt'una, Karadeniz'in en güzel ilçesine inşallah kavuşacak" şeklinde konuştu.