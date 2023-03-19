Afyonkarahisar'da soba zehirlenmesi: 4 kişi tedavi altına alındı
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2023 16:57, Son Güncelleme : 19 Mart 2023 17:21
Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan K.A, A.Ö, F.Ö, ve B.Ö. rahatsızlanmaları üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Evde bulunan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 4 kişi, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan K.A, A.Ö, F.Ö. ve B.Ö'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.