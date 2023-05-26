Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 118 sikke bulundu

Belirlenen adresine düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin üst aramasında Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 118 sikke bulundu.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ilçesinde tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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