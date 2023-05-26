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Nevşehir Belediyesinin yeni makam aracı 'Kapadokya' renkli Togg tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Nevşehir Belediyesinde makam aracı olarak kullanılmaya başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 12:15, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 13:40
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Nevşehir Belediyesinin yeni makam aracı 'Kapadokya' renkli Togg tanıtıldı

Belediye binası önüne getirilen "Kapadokya" rengini taşıyan T10X model Togg'a ilgi gösteren vatandaşlar, aracı inceleyip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, gazetecilere, kentin çeşitli noktalarına şarj istasyonları kurulduğunu, sayısının artırılması için çalışmaların da sürdüğünü belirterek, "Togg aslında Türk insanının neler yapabileceğini gösteren bir simge. Birçok alanda gelişmeler yaşadık, Togg da bunların nişanesi oldu. Kapadokya renginin de olması bizi çok mutlu etmişti. Girişimlerimiz sonuç verdi, aracımızı getirdik, şehrimize hayırlı olsun." dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün de Türkiye'nin son yıllarda milli teknoloji alanında hamleler yaptığını, Togg'un bu kapsamdaki başarının göstergesi olduğunu ifade etti.

Yerli araca tüm renklerin yakıştığını kaydeden AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan ise "Türkiye kendi İHA, SİHA ve gemisini yapan bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 60 yıllık hayali gerçekleştirdik. Bu hafta sonu yapılacak seçimde Sayın Cumhurbaşkanı'mızı yeniden seçmek suretiyle bütün bu kazanımlar devam edecek." diye konuştu.

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