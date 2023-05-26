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Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Pençe Kilit' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe Kilit ile Mehmetçik, teröristlerin çok güvendiği Zap bölgesinde 'girilemez' denilen yerlere girdi, 'çıkılamaz' denilen yerlere çıktı. Oradaki çukurlara teröristleri gömdü." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 18:47, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 18:56
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Pençe Kilit' açıklaması

Bakan Akar beraberinde MHP'den Kayseri milletvekili seçilen Baki Ersoy ile Bünyan'ın ardından Tomarza ilçesine geçti.

İlçe girişinde kurban kesimi ve halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazar günü önemli bir seçime gidileceğini aktaran Akar, bunun diğer seçimlerden farklı olarak parti değil, zihniyet seçimi olacağını belirtti.

Bir tarafta yerli ve milli duruş, diğer tarafta ise bunun karşısının olduğunu dile getiren Akar, "Teröristlerle iltisaklı siyasiler, gece gündüz konuşuyor, neler söylediklerinin iyi anlaşılması lazım. Adayımız 'filanca' diyor, hapishanelerdeki teröristleri çıkartacaklarını söylüyorlardı. Fakat 14 Mayıs'ta cevaplarını alınca bu söylediklerini kapatmaya, örtmeye, gizlemeye çalışıyorlar. Bunlar milliyetçilik, terörle mücadelecilik oynamaya başladılar. Bunun görülmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi büyük farkla kazanacağına yönelik inancını paylaşan Akar, vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını ve sandıklara gitmelerini istedi.

Akar, Suriyeli sığınmacıların topraklarına dönmesi konusuna da değinerek, bölgedeki şartlar normalleştikçe Suriyelilerin evlerine döndüğünü söyledi. Bazılarının bu konuyu istismar etmeye çalıştığına dikkati çeken Akar, "Bu bir süreç meselesi. Usulüne uygun şekilde, insani değerlere uygun şekilde Suriyeliler evlerine, topraklarına dönecekler." dedi.

Pençe serisi operasyonlarla Irak'ın kuzeyindeki teröristlere büyük darbe vurulduğunu ifade eden Akar, "Özellikle Pençe Kilit ile Mehmetçik, teröristlerin çok güvendiği Zap bölgesinde 'girilemez' denilen yerlere girdi, 'çıkılamaz' denilen yerlere çıktı. Oradaki çukurlara teröristleri gömdü." diye konuştu.

- "Çok daha müreffeh olacağız"

Tüm milletin hep beraber Türkiye Yüzyıl'ını yaşayacağını aktaran Akar, şunları söyledi:

"Büyük ve güçlü Türkiye için ne lazım; İstikrar lazım. Bunun için seçimde, 14 Mayıs'ta nasıl yaptıysanız aynısını yapmanız lazım. Böyle olursa büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolu beraber inşa etmiş oluruz. Bir tarafta bekamız, güvenliğimiz diğer tarafta refahımız. Çok daha müreffeh olacağız. Nasıl 20 sene önceki problemler kalmadıysa, bunları çözdüysek inşallah şimdiki problemleri de omuz omuza biz çözeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin, kişilikli ve kimlikli politikalarıyla söz dinleyen değil, sözü dinlenen ülke haline geldiğini ifade eden Akar, "Onlar ne istiyor, 'söz dinleyen Türkiye' istiyorlar. Muhalifler ne dedi? Söz dinleyeceklerine dair söz verdi. 'Sözünüzü dinleyeceğiz, ne derseniz yapacağız.' diyorlar. Onun için onları seviyorlar. Onun için Batı'daki gazeteler, televizyonlar Türkiye'nin aleyhinde, Cumhurbaşkanı'mız aleyhinde haberler yapıyor." diye konuştu.

Sözlerinin sonunda alandakilere, "28 Mayıs'ta sandığa gidip Cumhurbaşkanı'mızı en yüksek oyla seçiyor muyuz?" diye soran Akar'a vatandaşlar "Evet" karşılığını verdi.

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