Adalet Bakanlığı'ndan görevde yükselme sınavında iki değişiklik
Adalet Bakanlığı'nca açılacak görevde yükselme sınavına ilişkin sınav başvuru tarihi ile İdari Büro Görevlisi ile İdari Destek Görevlilerinin kadroya geçmeden önceki hizmet sürelerinin dahil edilmesine karar verildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 19:21, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 19:23
Türk Büro Çalışanları Sendikası, Adalet Bakanlığı'ndan Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavlarına ilişkin değişiklik talebinde bulunmuştu.
Sendikadan yapılan açıklamaya göre; Adalet Bakanlığınca açılacak görevde yükselme sınavına ilişkin sınav başvuru tarihi ile İdari Büro Görevlisi ile İdari Destek Görevlilerinin kadroya geçmeden önceki hizmet sürelerinin dahil edilmesi talebine ilişkin olumlu yanıt verildi.