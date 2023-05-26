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Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy 1 milyon 912 bini aştı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 912 bin 30'a ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 21:38, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 21:39
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Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy 1 milyon 912 bini aştı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona ermişti. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 20.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 912 bin 30'a ulaştı.

Gümrüklerde oy verme işlemi, 28 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.

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