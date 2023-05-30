Kız çocuğunu alkol alınan masada oynatıldığı görüntüleri paylaşan zanlı yakalandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaşı küçük bir kız çocuğunun alkol alınan bir masa üzerine çıkarılıp oynatıldığı videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Paylaşımı yaptığı tespit edilen B.Ç. yakalandı.

Masada bulunan zanlılar ve düğün sahibinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Savcılık olayla ilgili yayın yasağı talebinde bulundu.

Öte yandan mağdur kız çocuğu D.R.D'nin ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teslimi için talimat verildi.