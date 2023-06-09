Ankara-Kırıkkale karayolu ulaşıma kapandı
Ankara-Kırıkkale karayolu meydana gelen sel nedeniyle araç trafiğine kapandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 20:28, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 21:08
Her gün binlerce aracın geçtiği Ankara-Kırıkkale karayolunun Elmadağ ilçesi Kayadibi mevkii, etkili olan sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle ulaşıma kapandı.
Sel nedeniyle yüksek tepelerden sürüklenen molozlar ve kaya parçaları, karayoluna kadar indi. Yollardaki toprak ve kaya parçaları nedeniyle araçlar hareket edemedi.
Karayolunda yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.