Ankara-Kırıkkale karayolu ulaşıma kapandı

Sel nedeniyle yüksek tepelerden sürüklenen molozlar ve kaya parçaları, karayoluna kadar indi. Yollardaki toprak ve kaya parçaları nedeniyle araçlar hareket edemedi.

Her gün binlerce aracın geçtiği Ankara-Kırıkkale karayolunun Elmadağ ilçesi Kayadibi mevkii, etkili olan sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle ulaşıma kapandı.

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