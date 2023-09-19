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Bahçeli'den AYM'ye HDP tepkisi: Yolu yol değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yolu yol değildir. AYM'nin HDP'nin değirmenine ısrarla su taşıdığı ortadadır. Yeşil Sol Parti'nin bir gün bile faaliyet içinde olması zillettir. AYM neyi bekliyor? Yargıtay'ın açtığı davada eksik bırakılan ne vardır da AYM bunca zamandır hukuki süreci ağırdan almaktadır?" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 15:06, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 15:23
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Bahçeli'den AYM'ye HDP tepkisi: Yolu yol değildir

Bahçeli, MHP'nin 14. Olağan Kurultayı'nın 17 Mart 2024 tarihinde yapılacağını açıkladı.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

YEREL SEÇİM MESAJI

''31 Mart 2024 tarihine heves ve heyecanla hazırlanıyoruz. Başarının dışında bir seçeneğe her zaman olduğu gibi yine kapalıyız. Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki arzi kopukluğun giderilmesini hedefliyoruz. ''14 ve 28 Mayıs tarihlerinde tezahür etmiş millet iradesinin aynısı ile 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimlere yansımasını yerel yönetimlere düşen gölgenin kaldırılmasını amaçlıyoruz. Türkiye'nin zaman kaybetmeye tahammülü yoktur.

''17 MART'TA 14. OLAĞAN KURULTAYIMIZI YAPACAĞIZ''

MHP olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Cumhur İttifakı olarak yeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. MHP başında sonunda önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir irtibat ağının bugüne kadar yanında olmamış bundan sonra da olması düşünülemez. 17 Mart'ta 14. Olağan Kurultayımızı yapacağız. Siyasetteki maksadımız gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hizmet edenin himmet göreceğini de gayet iyi bilmekteyiz.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: AŞIRI HIRSI AKLININ ÖNÜNDE

'Bu Meclis Gazi Meclis değildir.' diyen CHP Genel Başkanı'na önce Milli Mücadele yıllarını hatırlatır sonra izan ve insafa davet etmek isterim. Kılıçdaroğlu'nun parti içi çekişmeler nedeniyle iyice şuur kaybına uğradığı, oto kontrolünü kaybettiği anlaşılmaktadır. TBMM Gazi bir Meclis'tir. Kılıçdaroğlu'nın aşırı hırsı aklının önündedir.

''ŞİMDİ BİRBİRLERİNİ YİYORLAR''

CHP'nin il ve ilçe kongrelerinde havada uçuşan sandalyeler demokrasiyi zehirleyen ilkel manzaralar Kılıçdaroğlu ve yönetiminin maskesini düşürmüştür. Şimdi birbirlerini yiyorlar. Gerçekten de Allah bu milleti ülkeyi zillet ittifakından korumuştur. Mahalli idareler seçimlerine kimin hangi şartlar altında gireceği bizim meselemiz değildir. Biz Cumhur İttifakı'nın şaşmaz ahlakına ve ülkeye karşılıksız hizmet aşkının derin manasına bakıyor ve buna göre hareket ediyoruz.

CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU'NA SERT TEPKİ: BU ÇÜRÜMÜŞÜN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMELİ

CHP milletvekili TSK'ya iftira atmıştır. Günlerdir sabır ve dişimi sıkarak tahammül ettim. Beklemeye koyuldum. TSK'ya saldıran bu alçak ve aşağılık sözde milletvekilinin ağız düşmöan ağzıdır aidiyeti Kandil mağaralarıdır. Vatandaşlarımızı helikopterden atan Türkiye askeri değildir. Bu dil terör dilidir. CHP yönetiminin bu satılmış PKK'lıya lazım gelen cezayı vermekten imtina etmesi adı konuşmamış bir ağız ve akıl birliğine delalettir. Ne vatansızların ne bayraksızların TBMM'de yeri yoktur. Bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmelidir.

HDP'NİN KAPATILMASI DAVASI

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yolu yol değildir. AYM'nin HDP'nin değirmenine ısrarla su taşıdığı ortadadır. Yeşil Sol Parti'nin bir gün bile faaliyet içinde olması zillettir. AYM neyi bekliyor? Yargıtay'ın açtığı davada eksik bırakılan ne vardır da AYM bunca zamandır hukuki süreci ağırdan almaktadır?''

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