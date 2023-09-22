DEAŞ'in finansman sorumlusu yakalandı

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı çalışma ve takiple Tekirdağ, Adıyaman, İstanbul, Adana, Bursa, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Aralarında terör örgütü DEAŞ'ın finansman sorumlusunun da olduğu iddia edilen 17 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.