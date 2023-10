Hülya Avşar'dan 'belediye başkanı adaylığı' açıklaması: Hazır değilim

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nce, 44 yıl boyunca kentin spor yaşamına katkı sunan Ali Hikmet Paşa Tesisleri'ni, 3 yıl süren çalışmalarının ardından tam donanımlı spor ve sağlıklı yaşam kompleksine dönüştürüldü.

Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi, 127 bin metrekare alanıyla; bölgenin en büyük spor ve yaşam kompleksi olarak düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Gençlik, Spor İl Müdürü Adem Özalp, Hülya Avşar ve sporcuların yanı sıra belediye başkanları, spor kulüpleri temsilcileri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yılmaz, açılış töreninin ardından sporcular ve protokol üyeleriyle kompleksi gezdi.

'TESİS, BALIKESİR'E HİZMET EDECEK'

1977 yılında yapılan Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'ni günümüzdeki ihtiyaca cevap verecek koşullarla yeni baştan düzenlediklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Her belediye başkanımız, her spor adamımız bir katkıda bulunmuş ama günümüzde Balıkesir'de 166'nın üzerinde futbol spor kulübü var. Her biri burada hafta sonları ve hafta içinde antrenman ya da maçlarını yapıyorlar. Balıkesir'de spor yapan genç sayısı gittikçe artıyor. Bir yandan Altıeylül Belediyemiz yüzüme havuzu, yürüyüş parkuru ve farklı spor alanları açarken bir yandan da Karesi Belediyemiz var olan Alparslan Türkeş Spor Tesisinde yüzlerce, binlerce sporcuya lisanslı spor yapma imkanı sunuyor. Bu tesis, Balıkesir'in bütününe hizmet edecek" dedi.

YILMAZ, İLK MAÇI HÜLYA AVŞAR İLE YAPTI

Yılmaz, açık tenis kortunda da ilk tenis maçını Hülya Avşar ile yaptı. Hülya Avşar'a teşekkür eden Yılmaz, "Balıkesir'e kattıklarınızda dolayı teşekkür ederiz. Bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmadınız" dedi. Avşar ise "Tenis oynamayan biri için başarılı atışlar yaptınız. Kortlar çok sağlıklı görünüyor. Balıkesir'e muhteşem bir tesis kazandırılmış" dedi.

'ADAYLIK İÇİN HAZIR DEĞİLİM'

Avşar, isminin Ayvalık Belediye Başkanı adaylığı için geçtiğinin belirtilmesi üzerine adaylık için hazır olmadığını dile getirip, "Başkan olsam sahile restoranlar yaparım. Spor alanları yapar, bakım ve temizlik konularında vatandaşları uyarıcı pankart asarım" ifadelerini kullandı.