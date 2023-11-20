Altının gram fiyatı 1830 lira seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında, 1825 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1830 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 150 lira, Cumhuriyet altını da 12 bin 790 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yüzde 0,2 artışla 1980 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Fed yetkililerinin hala temkinli tutumlarını koruduklarına da dikkati çeken analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise büyük ihtimalle bankanın gelecek yıl haziran ayından itibaren faiz indirimlerine başlayabileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Analistler, bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de öncü göstergeler endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1990 ve 2 bin seviyelerinin direnç, 1970 ve 1950 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.