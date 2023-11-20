Kariyer Basamakları Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

"Başöğretmenlik Sınavı Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı" için"Uzman Öğretmenlik Sınavı Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı" için

Sınava başvuran adaylar, Başöğretmenlik Sınavı ve Uzman Öğretmenlik Sınavı soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına Bakanlığın, "http://www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, merkezi sistemle tek oturum şeklinde düzenlenen sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

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