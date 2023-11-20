Kariyer Basamakları Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 14:43, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 14:46
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, merkezi sistemle tek oturum şeklinde düzenlenen sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Sınava başvuran adaylar, Başöğretmenlik Sınavı ve Uzman Öğretmenlik Sınavı soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına Bakanlığın, "http://www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek."Başöğretmenlik Sınavı Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı" için tıklayınız.
"Uzman Öğretmenlik Sınavı Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı" için tıklayınız.