Fahrettin Altun: Çocuklarımız için yineliyoruz 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, Filistinli çocuklara dikkat çekti.

Altun, X sosyal medya hesabından TRT Haber'in gönderisini alıntı yaparak yaptığı paylaşımda, "Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü... Barış, huzur ve güven içinde yaşaması gereken çocuklar bugün Gazze'de silahlara, bombalara ve ölüme tanık oluyor.

"Çocukların hak ettiği dünya bu değil"

İsrail'in saldırıları sonucu 7 Ekim'den bu yana kaybettiğimiz 5.500 masum çocuğun ve bebeğin acısı yüreklerimizi yakıyor. Gazze'de süregelen zulüm, bırakın çocuk haklarını, yaşama hakkını bile yok sayarken dünya ülkeleri bu zulme, bu vahşete sessiz kalıyor. Çocukların hak ettiği dünya bu değil. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını bu kez çocuklarımız için yineliyoruz: "Daha Adil Bir Dünya Mümkün"