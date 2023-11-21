Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu
Küçükçekmece Gölü'nde bir erkek cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 18:32, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 18:33
Fatih Mahallesi D-100 yan yolda vatandaşlar gölde hareketsiz yatan bir kişiyi gördüklerini bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirledi.
Polis ekipleri ölen kişinin Hakan K. olduğunu tespit ettikten sonra ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.