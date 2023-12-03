Beşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat oldu

Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda bugün 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı.

Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın yarıştığı seçimde ilk sandıklar açılmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ, SEÇİMLERDE SON 23 YILIN KATILIM REKORUNU KIRDI

Beşiktaş'ta sabah saat 10.00 sularında başlayan seçim 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı kongre üyelerinde yaka kartı alan ve oy kullancak kişi sayısı 12.152 olarak güncellendi.

Bu sayıyla birlikte Beşiktaş başkanlık seçimlerinde son 23 yılın rekorunu kırdı.

İŞTE AÇILAN SANDIKLAR VE TOPLAM OY SAYILARI;

Beşiktaş kongresinde;

1 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 201

Serdal Adalı: 195

2 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 227 Oy

Serdal Adalı: 201 Oy

3 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 226

Serdal Adalı: 173

4 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 243

Serdal Adalı: 205

5 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 368

Serdal Adalı: 254

6 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 358

Serdal Adalı: 225

7 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 315

Serdal Adalı: 241

8 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 361

Serdal Adalı: 225

9 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 471 Oy

Serdal Adalı: 218 Oy

10 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 483 Oy

Serdal Adalı: 172 Oy

11 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 460 Oy

Serdal Adalı: 185 Oy

12 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 369 Oy

Serdal Adalı: 232 Oy

13 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 369

Serdal Adalı: 232

14 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 358

Serdal Adalı: 207

15 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 386

Serdal Adalı: 259

AÇILAN TOPLAM SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 5161 Oy

Serdal Adalı: 3252 Oy

Fark: 1.909 Oy

HASAN ARAT KİMDİR?

27 Eylül 1959 yılında dünyaya gelen Hasan Arat, İstanbul'un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapma teklifinin liderliğini yaptı. 2020 Adaylıklarının ardından Avrupa Olimpiyat Komiteleri İcra Komitesi üyeliğine seçildi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Pazarlama Komisyonu üyeliğine atandı. 2021'de yapılan seçimle, 50 ülkeden 41 temsilcinin oyunu alarak yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçildi. Arat, basketbolculuk kariyerinin ardından iş hayatına atıldı.

Hasan Arat, spor yöneticisi, iş insanı ve eski profesyonel basketbolcudur. Arat, 2012 yılından itibaren Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde (TMOK) çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2012-2016 yılları arasında TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-2020 yılları arasında TMOK Başkan Vekilliği ve 2020 yılından itibaren TMOK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Hasan Arat, Simin Arat ile evlidir. Bu evliliğinden Zeynep Arat ve Ali Arat isimlerinde çocukları vardır.