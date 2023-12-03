Beşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat oldu
Beşiktaş, 35. başkanını seçmek için Olağanüstü Seçimli Genel Kurul düzenledi. Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın yarıştığı başkanlık seçiminde Hasan Arat .... oy farkla Beşiktaş'ın 35. başkanı oldu.
Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda bugün 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı.
Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın yarıştığı seçimde ilk sandıklar açılmaya başlandı.
BEŞİKTAŞ, SEÇİMLERDE SON 23 YILIN KATILIM REKORUNU KIRDI
Beşiktaş'ta sabah saat 10.00 sularında başlayan seçim 17.00 itibarıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlı kongre üyelerinde yaka kartı alan ve oy kullancak kişi sayısı 12.152 olarak güncellendi.
Bu sayıyla birlikte Beşiktaş başkanlık seçimlerinde son 23 yılın rekorunu kırdı.
İŞTE AÇILAN SANDIKLAR VE TOPLAM OY SAYILARI;
Beşiktaş kongresinde;
1 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 201
Serdal Adalı: 195
2 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 227 Oy
Serdal Adalı: 201 Oy
3 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 226
Serdal Adalı: 173
4 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 243
Serdal Adalı: 205
5 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 368
Serdal Adalı: 254
6 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 358
Serdal Adalı: 225
7 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 315
Serdal Adalı: 241
8 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 361
Serdal Adalı: 225
9 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 471 Oy
Serdal Adalı: 218 Oy
10 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 483 Oy
Serdal Adalı: 172 Oy
11 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 460 Oy
Serdal Adalı: 185 Oy
12 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 369 Oy
Serdal Adalı: 232 Oy
13 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 369
Serdal Adalı: 232
14 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 358
Serdal Adalı: 207
15 NUMARALI SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 386
Serdal Adalı: 259
AÇILAN TOPLAM SANDIK SONUCU
Hasan Arat: 5161 Oy
Serdal Adalı: 3252 Oy
Fark: 1.909 Oy
HASAN ARAT KİMDİR?
27 Eylül 1959 yılında dünyaya gelen Hasan Arat, İstanbul'un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapma teklifinin liderliğini yaptı. 2020 Adaylıklarının ardından Avrupa Olimpiyat Komiteleri İcra Komitesi üyeliğine seçildi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Pazarlama Komisyonu üyeliğine atandı. 2021'de yapılan seçimle, 50 ülkeden 41 temsilcinin oyunu alarak yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçildi. Arat, basketbolculuk kariyerinin ardından iş hayatına atıldı.
Hasan Arat, spor yöneticisi, iş insanı ve eski profesyonel basketbolcudur. Arat, 2012 yılından itibaren Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde (TMOK) çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2012-2016 yılları arasında TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-2020 yılları arasında TMOK Başkan Vekilliği ve 2020 yılından itibaren TMOK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Hasan Arat, Simin Arat ile evlidir. Bu evliliğinden Zeynep Arat ve Ali Arat isimlerinde çocukları vardır.