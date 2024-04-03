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Bandırma'da sahile vuran ceset, batan geminin kaptanına ait çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçen hafta sahile vuran cesedin, yapılan DNA testi sonucu, 15 Şubat'ta batan 'BATUHAN A' isimli geminin kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'a (69) ait olduğu belirlendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 16:24, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 16:23
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Bandırma'da sahile vuran ceset, batan geminin kaptanına ait çıktı

Marmara Denizi'nde Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta 15 Şubat'ta batan 'BATUHAN A' adlı geminin kayıp 3 mürettebatının izine rastlanılamazken, olaydan 43 gün sonra, 28 Mart'ta, Balıkesir'in Bandırma ilçesi sahilinde kıyıya vuran bir erkek cesedi bulundu. Dutliman Mahallesi sahilinde cesedi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Vücut bütünlüğü bozulan çıplak ceset, inceleme sonrası otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cesedin kayıp mürettebata ait olup olmadığının belirlenmesi için, kaptan Hasan Mehmet Uyanık, başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) ailelerinden alınan DNA örnekleri karşılaştırıldı. Yapılan DNA testi sonucu, cesedin geminin kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'a ait olduğu belirlendi.

Yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenaze, bugün öğle vakti İstanbul Beykoz Paşabahçe Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Anadolu Kavağı Mezarlığı'na defnedilecek. (DHA)

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