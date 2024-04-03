İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Akburak, görevinden istifa etti
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, partideki görevinden istifa etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 23:30, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 23:25
Akburak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Büyük Kongremizin, Türkiye'nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum. Her daim liderimizin yanındayım." ifadelerini kullandı.