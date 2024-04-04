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4 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları

4 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2024 00:01, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 00:03
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4 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de misafir edilen Gazzeliler ile iftar programında bir araya gelecek.

(TBMM/19.23)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adnan Menderes Havalimanı'nda halk buluşmasına katılacak, Manisa Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak, halka hitap edecek.

(İzmir/16.00/Manisa/17.00-18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Önsen Çocuk Evleri Sitesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Kahramanmaraş/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile mart ayına ilişkin reel efektif döviz kuru verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor ve RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Samsun/İstanbul/20.30)

2- Trendyol 1. Lig'de 28. hafta mücadelesi, Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor karşılaşmasıyla sona erecek.

(Erzurum/20.30)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 5-8 serisi mücadelesinin ikinci maçları yapılacak. Spor Toto-Brand Group Alanya Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/Bursa/17.00)

4- Voleybol Sultanlar Ligi'nin play-off 1-4 serisi (şampiyonluk serisi) mücadelesinde ikinci maçlar yapılacak. Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları ve VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit müsabakaları gerçekleştirilecek.

(İstanbul/17.00/20.00)

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