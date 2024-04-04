4 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile mart ayına ilişkin reel efektif döviz kuru verilerini açıklayacak.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de misafir edilen Gazzeliler ile iftar programında bir araya gelecek.

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