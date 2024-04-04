Togg'a yerli rakip geliyor: Joyce!

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'a yerli rakip geliyor. Son dönemde gerek teknoloji gerek tarım alanında yaptığı yatırımlar ve iş birlikleriyle öne çıkan Agrotech, 'Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri'nin yüzde 75'ini satın alarak yerli elektrikli araç üretimine başlayacağını duyurdu. Tekirdağ'da kurulacak fabrikada binek ve ticari araç üretiminin yanı sıra motor ve batarya üretimi yapılacak. 200 bin üretim kapasitesine sahip olacak fabrikada ilk etapta yılda 50 bin araç üretilecek. Joyce marka ilk yerli otomobil ise 29 Ekim'de tüketiciyle buluşacak. Elektrikli otomobilin 699 bin TL'den, ticari aracın 1 milyon 199 bin liradan satışa sunulacağı belirtilirken; elektrikli araçlara servis hizmeti vermek için de düğmeye basıldı. Bu anlamda ekim ayına kadar farklı şehirlerde 20 özel servis açılacağı bilgisini paylaşan Joyce, güçlü bir bayi ağı kurarak farklı markalardan elektrikli araçların satış ve bakımını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Joyce marka ticari araç 302 km menzile sahip. İlerleyen dönemde 600 km versiyonu gelecek. Ticari araçlar daha çok kiralama amaçlı hizmet verecek.

Agrotech Grup Global Teknoloji ve AR-GE Başkanı Murat Teksöz otomotivin sadece başlangıç olduğunu, gelecek dönemde farklı endüstrilere özel araçlar üretmeyi planladıklarını söyledi. Teksöz bu doğrultuda sağlık ve savunma sanayii, komuta kontrol merkezleri, deniz araçları, ağır iş ve sanayi makineleri, elektrikli ev aletleri gibi 20'nin üzerinde sektör için üretim yapacaklarını, ilerleyen dönemlerde sedan ve lüks sengment araçları da ürün gamına ekleyeceklerini bildirdi. Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri CEO'su Eren Efe Erkan da "Türkiye'de üretilecek yerli elektrikli araçlar için tasarladığımız, mühendisliği ve tüm hakları şirketimize ait olan yerli ve milli BLDC MOTOR'u, elektronik devre sistemlerini, otonom ve yapay zeka destekli yazılım satışlarını, Silikon Vadisi'ndeki yeni şirketimiz ile birlikte Amerika pazarı başta olmak üzere tüm dünyadaki elektrikli araç üreticilerine ana tedarikçi olarak sağlayacağız. Ülkemiz Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri, elektrikli motorlar, batarya teknolojileri ve elektronik altyapısıyla Çin'e en güçlü alternatif olabilir. Teknoloji ihracat programımız içinde yerli tasarım ürün ve teknolojilerimizin yanı sıra teknoloji ve mühendislik ürünlerini üretmeye ve ihraç etmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN TESLA'SI OLMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK

Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri Otomotiv Grup Başkanı Bahadır Gören de motor, batarya ve yazılım dahil araçların bütün parçalarını yerli ve milli olarak ürettiklerini belirterek "'Türkiye'nin milli Tesla'sı olmak için yola çıktık. 2025 yılı içinde binek araçlarda 28 bin, ticari araçlarda ise 3 bin adetlik bir üretim gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Öncelikli olarak Avrupa ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerini hedef pazar olarak belirledik. Amacımız bütün dünyaya hitap eden bir Türk markası olmak" diye konuştu.

ÖMER TEMÜR