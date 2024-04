Öğrencilerine aşıladığı okuma sevgisiyle minik 'kitap kurtları' yetiştiriyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için birçok proje hayata geçirilirken, Çekmeköy'deki Şehit Üsteğmen Arif Kalafat İlkokulu'nda eğitim gören bir grup öğrenci de öğretmenlerinin rehberliğinde bu konuda örnek bir çalışmaya imza attı.

2G sınıfı öğretmeni Mustafa Yazkan, 2022-2023 eğitim öğretim yılında birinci sınıfın ilk döneminde okumayı söken öğrencilerinin hızlarını artırmak ve onlara kitap sevgisi aşılamak amacıyla yarıyıl tatilinde kitap okuma serüveni başlattı.

Velilerin de desteklediği proje kapsamında, ebeveynlerin satın aldıkları kitaplar çocuklar tarafından okunduktan sonra sınıf kitaplığına hediye edildi. Böylece 927 kitabın yer aldığı zengin bir sınıf kitaplığı oluşturuldu.

Yine ikinci dönemin başından itibaren "Annem Sınıfta" etkinliğiyle anneler, sırayla haftada bir saat sınıfta öğrencilere hikaye kitabı okudu, çeşitli ikramlarda bulundu.

- Öğrencilerin okuduğu kitaplar e-Okul'a işlendi

Veliler, yaz tatiline kadar çocuklarının okuduğu kitapların listesini her ay sınıf öğretmenine iletti. Bu veriler, her öğrenci adına fihriste not alınırken, Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne de işlendi.

Tatil boyunca süren okuma serüveni kapsamında, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için öğrenci başına en az 100 kitap okuma hedefi konuldu. Ders zilinin çaldığı ilk hafta itibarıyla ders programına okuma saati eklenerek, her hafta salı günü ikinci derste kitap okundu.

Ayrıca, okuma çalışmalarını sürekli kılmak ve özellikle ev ortamında okuma kültürü oluşturabilmek için birinci dönem ortasından itibaren her salı akşamı evde bulunan herkesin en az yarım saat kitap okumasına karar verildi.

Bu okuma saatlerinde, evdeki cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik cihazlar kapatılırken, öğrenciler hem aileleriyle verimli vakit geçirdi hem de okuma alışkanlığı kazandı.

Sınıf öğretmeni Yazkan'ın önderliğinde, velilerin desteği ve çocukların da azmiyle yürütülen okuma seferberliği kapsamında küçük yaşlarda nadir görülen kitap okuma sayıları ortaya çıktı. Eğitim öğretim yılının başından en az 100 olmak üzere her öğrenci farklı sayılarda kitap okudu.

- Aileler 100 kitap hedefine ulaşan çocuklarını ödüllendirdi

Sınıf öğretmeni Mustafa Yazkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için velilerle beraber birçok etkinlik yaptıklarını ve bugün tahmin edemeyecekleri noktalara ulaştıklarını söyledi.

Geçen sene birinci dönem itibarıyla öğrencilerin neredeyse tümünün okuma yazmaya geçtiğini aktaran Yazkan, çocukların ara tatili boş geçirmemeleri için velileri yönlendirerek kitap okuma seferberliği başlattıklarını anlattı.

Yazkan, ikinci dönemin başından itibaren velilerin her hafta bir saat dönüşümlü olarak sınıfta öğrencilere hikaye okuduğunu ve öğrencinin sınıfta annesini elinde hikaye kitabıyla görmesinin çok etkili olduğunu belirterek, bu çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Çalışma kapsamında öğrencilerin okulun yanında bulunan Hamide Kültür Merkezinin kütüphanesinden faydalandıklarını dile getiren Yazkan, "Biz de öğrencilerimizi mümkün olduğu kadar teşvik ettik, ödüllendirdik. İkinci sınıf başında yaptığımız toplantıda 100 kitabı bitiren öğrencilerimize istedikleri hediyeyi almaları konusunda velilerimizle mutabık kaldık. Birinci dönem karnelerini aldıktan sonra eve gittiklerinde annelerinin onlar için hazırladığı sürprizi kazanmış oldular. Bu hediyelerin onların bu alışkanlığı kazanmasında çok büyük etkileri oldu." diye konuştu.

- "Noktalama işaretlerine uygun, vurgulu okuma alışkanlığını şimdiden kazanmış oldular"

Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasının birçok katkısı olduğunu belirten Yazkan, "Biz öğretmenler birinci sınıftan ikinci sınıfa geçtiğimizde okuma düzeylerini ölçerken, çocuklar sıklıkla hece ekleme, çıkartma yaparak okuma hataları yapıyorlar. Sınıfımızda senenin başında ilk gün okuma yaptığımızda bu okuma hatalarının yüzde 90'ının ortadan kaybolduğunu gördük. Noktalama işaretlerine uygun, vurgulu okuma alışkanlığını şimdiden kazanmış oldular. Etkili okuma yapabiliyorlar, ses tonlarını ayarlayabiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yazkan, öğrencilere okuttukları ikinci sınıf kitaplarının 18 ila 48 sayfa arasında değiştiğini, çok kalın ve küçük puntolu kitapları tercih etmediklerini, sınıf kitaplığına gelen kitapları seçerek okuttuğunu söyledi.

Bazı öğrencilerin kitaplıktaki 927 kitabın hepsini okuduğunu aktaran Yazkan, "12 Eylül 2023'te veli toplantımızda start vermiştik. Şu anda her öğrencimiz ortalama 433 kitap okudu. En çok kitap okuyan öğrencimiz 1800 küsur kitap okumuş oldu. 100'den aşağı kitap okuyan neredeyse yok. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu alışkanlık inşallah ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yazkan, öğrencilerin kitap okumada gösterdikleri başarının yeni başarıları tetiklediğini, buradan sağladıkları motivasyonla müzik, resim ve İngilizce öğrenme yeteneklerini geliştirmeye başladıklarını belirtti.

- "Proje ailecek kitap okumamızı teşvik etti"

Veli Cansu Dinçer Kuru, kitap okumanın çocukların kelime dağarcığını geliştirdiğini, hayal dünyalarını genişlettiğini ve içindeki yetenekleri dışa vurmalarını sağladığını, kızının da bundan hareketle bir hikaye kitabı yazmaya başladığını söyledi.

Kızının bu süreçte 178 kitap okuduğunu, evdeki kitap okuma saatlerine bazen babaanne, anneanne ve dedenin de katıldığını aktaran Kuru, "Çalıştığımızdan dolayı çok kısa vakitler geçirebiliyoruz. Bu proje salı günü televizyon, tablet, telefon bütün her şeyi kapatıp ailecek kitap okumamızı teşvik etti." dedi.

Kitap okumayı çok sevdiğini belirten Aden Kuru, bu sayede hem yeni kelimeler öğrendiğini hem de öğrendiği kelimeleri yazdığı hikaye kitabında kullandığını anlattı.

Veli Ayşe Öztürk, proje sayesinde oğlunun yanı sıra diğer iki çocuğunun da kitaplara meyletmesinden çok mutlu olduğunu dile getirirken, oğlu Eyüp Eren Öztürk de 407 kitap okuduğunu ve okumayı çok sevdiğini söyledi.

- Kitaba yönelen ikizler ekrandan uzaklaştı

Veli Leyla Öztürk, çocuklarının özgüvenlerinin geliştiğini, dışarıya dönük hale geldiklerini, iletişimlerinin kuvvetlendiğini ve kendilerini daha rahat ifade edebildiklerini vurgulayarak, "Çocuklarım, dışarıya çıktıklarında oyuncaklara değil de kitaplara yöneliyorlar. Evde de dijital ortamda değil de kitap okumayla tableti, telefonu ileri düzeyde düşürdü. Daha önce çok fazla izliyorlardı. Kitap okumaya başladıklarından beri bu yönde çok etkisi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, aynı zamanda evde birlikte yaptıkları kitap okuma etkinliği sayesinde aile içi bağlarının daha da kuvvetlendiğini belirtti.

Öğrenci Erva Öztürk, proje kapsamında 850 kitap okuduğunu, her gün bir saatini kitap okumaya ayırdığını söyledi. Öğrenci Talha Öztürk ise telefonla geçirdiği vakti azalttığını, eğitim yılı başından beri 800 ila 1000 arasında kitap okuduğunu kaydetti.

- 1844 kitapla sınıfta rekor kırdı

Veli Mesut Şenol Türk, okudukça oğlunun kendini ifade etme biçiminin zenginleştiğini, özgüveninin arttığını belirtti.

Oğlu Mehmet Talha Türk ise kitap okumayı çok sevdiğini ifade ederek, "Dönem başından beri 1844 kitap okudum. Günde ortalama 7, 8, 9... Her gün değişiyor ama birden aşağı okumuyorum. Bu kitapları sınıf kütüphanelerinden, başka bir kütüphaneden ya da evden okuyorum. Bazen de annemden, babamdan istiyorum. Kitap okumak çok heyecanlı oluyor. Çok bilgi veriyor. Konuşmamız güzelleşiyor. Eğer kitap okursanız çok büyük başarılar elde edebilirsin." diye konuştu.

Veli Emine Çetir, kitap okumanın oğlunun özgüvenini arttırdığını, hayal dünyasını değiştirdiğini, kendini daha iyi anlatabilmesini ve insanlarla kaynaşmasını sağladığını, ayrıca çocuğuyla arasındaki iletişimi de güçlendirdiğini kaydetti. Öğrenci Ahmet Selim Çetir de proje başladığından beri 1304 kitap okuduğunu dile getirdi.