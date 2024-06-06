Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruldu

CHP'li başkan: Kayınbiraderimi atamak zorundayım
CHP'li başkan: Kayınbiraderimi atamak zorundayım
MEB bursluluk yönetmeliğinde kritik değişiklik
MEB bursluluk yönetmeliğinde kritik değişiklik
Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor! Kiralara ne kadar zam gelecek?
Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor! Kiralara ne kadar zam gelecek?
500 ve 1000 TL banknot çıkacak mı?
500 ve 1000 TL banknot çıkacak mı?
Basın kartı yönetmeliğinde değişiklik
Basın kartı yönetmeliğinde değişiklik
Kamuda esnek çalışma modeli için görüşmeler başlıyor
Kamuda esnek çalışma modeli için görüşmeler başlıyor
Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Ekonomiden sonra en çok şikayet sağlık sistemine geldi
Ekonomiden sonra en çok şikayet sağlık sistemine geldi
Büyük İstanbul depreminde felaket kapıda!
Büyük İstanbul depreminde felaket kapıda!
TBMM'de tasarruf adımı: Yurt dışı geziye 3 gün sınırı
TBMM'de tasarruf adımı: Yurt dışı geziye 3 gün sınırı
Eksi puanla üniversiteli yapıp Vietnam'dan işçi getiriyoruz!
Eksi puanla üniversiteli yapıp Vietnam'dan işçi getiriyoruz!
Öğretmene geri hizmet! Yetersiz olan merkeze çekilecek
Öğretmene geri hizmet! Yetersiz olan merkeze çekilecek
Şehit olurken 20 kişiyi kurtardılar
Şehit olurken 20 kişiyi kurtardılar
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
'Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı' iddiasına soruşturma
'Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı' iddiasına soruşturma
Erdoğan: Terörle sivil siyaset yan yana durmaz
Erdoğan: Terörle sivil siyaset yan yana durmaz
Bakan Şimşek: Enflasyon çok keskin bir şekilde düşmeye başlayacak
Bakan Şimşek: Enflasyon çok keskin bir şekilde düşmeye başlayacak
QS 2025'te ilk 500'e giren üniversite sayısı 5'e çıktı
QS 2025'te ilk 500'e giren üniversite sayısı 5'e çıktı
Bakan Işıkhan: Bu yıl tarihin en yüksek istihdam oranına ulaştık
Bakan Işıkhan: Bu yıl tarihin en yüksek istihdam oranına ulaştık
Borsa ve kripto kazançlarından vergi alınacak mı?
Borsa ve kripto kazançlarından vergi alınacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'i kabul etti
Cevdet Yılmaz: Mali yapısı güçlü bir KKTC de bizim davamızdır
Cevdet Yılmaz: Mali yapısı güçlü bir KKTC de bizim davamızdır
Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
Hakkari'de görevden uzaklaştırılan Akış'a 19,5 yıl hapis cezası
Hakkari'de görevden uzaklaştırılan Akış'a 19,5 yıl hapis cezası
Bakan Şimşek: Ekonomide doğru yoldayız
Bakan Şimşek: Ekonomide doğru yoldayız
DMM, 'Ticaret Bakanı Bolat'ın görevinden affını istediği' iddiasını yalanladı
DMM, 'Ticaret Bakanı Bolat'ın görevinden affını istediği' iddiasını yalanladı
'Çalışan annelere destek projesine iki günde 12 bin 246 başvuru yapıldı'
'Çalışan annelere destek projesine iki günde 12 bin 246 başvuru yapıldı'
Borsadaki alım satım işlemlerine vergi geliyor
Borsadaki alım satım işlemlerine vergi geliyor
BES'le kredi kullanma dönemi başladı
BES'le kredi kullanma dönemi başladı
Kurban Bayramı için konulan ek otobüs seferleri satışa sunuldu
Kurban Bayramı için konulan ek otobüs seferleri satışa sunuldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruldu

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Resmi Gazetede yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 10:56, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 10:58
Yazdır
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruldu

6 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazetede Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu. İşte Resmi Gazetede yer alan kanunun tam metni

DIŞİŞLERİ TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI KANUNU

Kanun No. 7512

Kabul Tarihi: 30/5/2024

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi ile personelinin temsil kabiliyeti yüksek ve donanımlı yetiştirilmesinin desteklenmesi ve bu Kanun kapsamında belirlenen faaliyetlerin icrası amacıyla merkezi Ankara'da olan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfının kurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Kanun; Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfının faaliyetleri, organları, gelirleri ve muafiyetleri, kuruluşuna ilişkin hususlar ile diğer iş ve işlemlerini kapsar.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kanunda geçen;

a) Bakan: Dışişleri Bakanını,

b) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,

c) Personel: Dışişleri Bakanlığı merkez ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında görev yapan personeli,

ç) Vakıf: Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Vakfın Faaliyetleri ve Organları

Vakfın faaliyetleri

MADDE 3- (1) Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

a) Bakanlığın hizmet kalitesinin artırılması amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz almak, kiralamak, inşa etmek, gerektiğinde bunların kullanımını kısmen veya tamamen Bakanlığa bırakmak, her türlü taşıt aracı almak, kiralamak, gerektiğinde Bakanlığa tahsis etmek.

b) Bakanlığa ait veya tahsisli olup, güncel olarak ihtiyaç duyulmayan taşınmazların ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle Bakanlık yararına değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

c) Yükseköğretim kurumları kurmak.

ç) Personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini desteklemek.

d) Vakfa gelir temin edilmesi ve Vakfın amaçlarına tahsis edilmesi maksadıyla; yurt içinde ve yurt dışında taşınır ve taşınmaz almak, satmak, kiralamak; ayni ve nakdi, fikri ve sınai her türlü hak ve alacağı temin etmek; takas, trampa, ipotek tesisi ve benzeri tasarruflarda bulunmak; taşınmaz inşa etmek ve ettirmek; Devlet iç borçlanma senetleri ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, şirket tahvilleri, hisse senetleri ve sair menkul kıymetler almak, satmak; şirket ve ticari işletme kurmak, işletmek, işlettirmek.

Vakfın organları

MADDE 4- (1) Vakfın organları Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur.

(2) Mütevelli Heyeti, Vakfın karar organı olup, Başkanı Dışişleri Bakanıdır. Mütevelli Heyeti, Bakanın Başkanlığında; Dışişleri Bakanlığında genel müdür veya büyükelçi ve üstü seviyede görev yapan veya yapmış kişiler ile akademi ve iş dünyasından alanında temayüz etmiş kişiler arasından Bakan tarafından beş yıllığına seçilecek en az beşi Bakanlık mensubu olmak üzere on kişiden oluşur. Bakan tarafından seçilen kişilerin Mütevelli Heyeti üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde boşalan üyeliklere kalan süreyi tamamlamak üzere Bakan tarafından seçim yapılır. Mütevelli Heyeti; Vakıf senedinde değişiklik yapmaya ve ihtiyaç duyduğu konularda usul ve esaslara yönelik düzenlemeler yapmaya yetkilidir.

(3) Yönetim Kurulu, Vakfın icra ve temsile yetkili organıdır. Yönetim Kurulu, Başkanı ve en az ikisi Bakanlık mensubu olmak üzere Mütevelli Heyeti tarafından üç yıllığına seçilecek toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun en az bir üyesi fınans konusunda uzman olanlar arasından seçilir. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple üyeliği sona eren üye yerine göreve çağrılmak üzere iki yedek üye seçilir.

(4) Denetleme Kurulu, Mütevelli Heyeti adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş organ olup Mütevelli Heyeti tarafından üç yıllığına seçilecek ikisi Bakanlık mensubu ve biri Hazine ve Maliye Bakanlığı mensubu olmak üzere üç kişiden oluşur. Ayrıca bir yedek üye de seçilir. Mütevelli Heyeti Başkanı olarak Bakan, Vakfın tüm çalışma ve işlemlerini her zaman denetleyebilir.

(5) Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun görevleri, toplanmaları, karar yeter sayıları ile bu Kanunda düzenlenmeyen diğer hususlar Vakıf resmi senedinde gösterilir.

Huzur hakkı

MADDE 5- (1) Kamu görevlileri dışındaki Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine, kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının bir katını geçmemek üzere, Mütevelli Heyeti kararıyla huzur hakkı verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Vakfın Gelirleri ve Muafiyetler

Vakfın gelirleri

MADDE 6- (1) Vakfın gelirleri şunlardır:

a) Bağış ve yardımlar.

b) Vakfa ait paraların nemaları.

c) Her türlü Devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kanun kapsamında Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikası, Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen her türlü bono ve kira sertifikası, hisse senedi gibi değerli belgelerden elde edilecek nema ve gelirler.

ç) Vakıfça düzenlenecek seminer, konferans, ulusal ve uluslararası toplantılar ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek kazançlar.

d) Vakıf tarafından verilecek hizmetlerden dolayı sağlanacak gelirler.

e) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler ile iktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

f) Vakfa ait eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.

g) Vakfın menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve hakların değerlendirilmesi yoluyla sağlanacak gelirler.

ğ) Vize aracılık hizmet gelirlerinden genel bütçeye aktarılacak pay düşüldükten sonra kalan kısımdan Vakfa aktarılacak tutarlar.

h) Diğer her türlü gelirler.

Muafiyetler

MADDE 7- (1) Vakıf;

a) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden,

b) Sahip olduğu ve olacağı taşınmaz mallar bakımından her türlü tapu harçları ile emlak vergisi ve taşınmazlara bağlı her türlü resim ve harçlardan,

muaftır.

(2) Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla bildirilecek gelirlerden veya kurum kazancından indirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8- (l) Bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu hükümleri uygulanır.

Değiştirilen hükümler

MADDE 9- (1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 20 nci maddesinin birinci fıkrasına "Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı," ibaresi eklenmiştir.

Vakfın kuruluş işlemleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Vakfın kuruluşu, Vakıf resmi senedi ve Vakfın Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tesciline ilişkin işlemler Bakanlıkça sonuçlandırılır.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra Vakfa bırakılmak üzere Bakanlık bütçesinden on milyon Türk lirası Vakfa aktarılır.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber