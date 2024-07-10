CHP: Özgür Özel Şam'da Beşar Esad ile görüşecek
CHP: Özgür Özel Şam'da Beşar Esad ile görüşecek
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
İkinci el otomobil satışları durdu, noterler boş kaldı
İkinci el otomobil satışları durdu, noterler boş kaldı
Üniversitelerde ikinci öğretim programları kapatıldı
Üniversitelerde ikinci öğretim programları kapatıldı
AK Parti, tüm emeklilere seyyanen zammı tartışıyor
AK Parti, tüm emeklilere seyyanen zammı tartışıyor
Cezaevine girip husumetlilerini vurmuşlardı: 5 tutuklama
Cezaevine girip husumetlilerini vurmuşlardı: 5 tutuklama
TMO ürünleri PttAVM üzerinden yurt dışına da satılacak
TMO ürünleri PttAVM üzerinden yurt dışına da satılacak
Dolar 33 TL'nin üstünü test etti
Dolar 33 TL'nin üstünü test etti
Araç muayenesinde kesilen kredi kartı komisyonu için iade kararı
Araç muayenesinde kesilen kredi kartı komisyonu için iade kararı
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını düzenleyen yönetmelik yayımlandı
Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını düzenleyen yönetmelik yayımlandı
Online eğitimle alınan diplomaya denklik yok
Online eğitimle alınan diplomaya denklik yok
LGS'de şampiyon azaldı: Gözde liselere giriş kolaylaşacak
LGS'de şampiyon azaldı: Gözde liselere giriş kolaylaşacak
En düşük emekli maaşına zam iki haftaya yasalaşacak
En düşük emekli maaşına zam iki haftaya yasalaşacak
3 çocuğa asgari ücret kadar destek verilsin
3 çocuğa asgari ücret kadar destek verilsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye geldi
Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme
Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme
44 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi: Mağduriyetim had safhaya geldi
44 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi: Mağduriyetim had safhaya geldi
MEB, LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti veriyor
MEB, LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti veriyor
Meteoroloji'den 15 il için sağanak yağış alarmı!
Meteoroloji'den 15 il için sağanak yağış alarmı!
Hazine, iki ihalede 55,7 milyar lira borçlandı
Hazine, iki ihalede 55,7 milyar lira borçlandı
Adli emanette kaybolan 6 kilo kokain davasında 2 memura tahliye
Adli emanette kaybolan 6 kilo kokain davasında 2 memura tahliye
MEB'in 'Denklik Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı
MEB'in 'Denklik Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Tekin'den YLSY açıklaması! 'Hepimizin bu ülkeye borcu var '
Bakan Tekin'den YLSY açıklaması! 'Hepimizin bu ülkeye borcu var '
Bakan Tunç: İKM'lerin özlük hakları gündemimizde
Bakan Tunç: İKM'lerin özlük hakları gündemimizde
Üç konfederasyondan 10 talep
Üç konfederasyondan 10 talep
'Her yıl yaklaşık 59 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor'
'Her yıl yaklaşık 59 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor'
Cezaevine girip husumetlilerini vurdular... Soruşturma başlatıldı
Cezaevine girip husumetlilerini vurdular... Soruşturma başlatıldı
Türksat 6A, Türkçe komutlarla uzayda yol alıyor
Türksat 6A, Türkçe komutlarla uzayda yol alıyor
Sendikalardan ortak açıklama: Bizim üzerimizden ekonomi düzelmez
Sendikalardan ortak açıklama: Bizim üzerimizden ekonomi düzelmez
Ana sayfaHaberler Ekonomi

AK Parti, tüm emeklilere seyyanen zammı tartışıyor

AK Parti, en düşük emekli maaşını 10 binden 12 bin TL'ye çıkarmak için çalışmalarını sürdürürken, tüm emeklilere 2 bin TL'lik seyyanen zammı tartışıyor. Bu yöndeki çalışmanın yarın tamamlanması beklenirken, partide, tartışmalara konu olan kök maaş sorununu tamamen ortadan kaldırmaya yönelik yeni formül arayışlarının da sürdüğü belirtiliyor.

Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 11:55, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 11:55
Yazdır
AK Parti, tüm emeklilere seyyanen zammı tartışıyor

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre; AK Parti, 2023 Genel Seçimleri'nden önce en düşük emekli maaşını 7 bin 500'e çıkarmıştı. O günden sonra en düşük emekli maaşlarında yaşanan sıkıntıyı AK Partililer, "düğmeyi baştan yanlış ilikledik. Seçim öncesi yaptığımız bu adımın sonuçlarını düşünmeden yaptık. Şimdi işin içinden çıkamıyoruz" değerlendirmelerini yapıyorlar.

AK Parti en düşük emekli maaşlarını 10 binden 12 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin çalışmalar Perşembe gününe kadar devam edecek. 2 bin TL'lik seyyanen zammın tüm emeklilere yansıtılması da tartışılıyor. Ancak tüm emeklilere yansımasının henüz karara bağlanmadığı da belirtiliyor.

AK Parti, 2023 seçimlerinden önce seçim yatırımı olarak en düşük emekli maaşını 7 bin 500'e çıkarmıştı. Ocak 2024'te yeniden en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkarıldı.

AK Parti seçim yatırımı olarak aldığı kararın şimdi olumsuz sonuçlarını masaya yatırıyor.

Kök maaş sorunu nasıl çözülecek?

AK Parti, kök maaş sorununu tamamen ortadan kaldırmak için yeni formüller arıyor. Emeklilerin maaş zamları kök maaş üzerinden uygulanıyor. AK Parti, bir taraftan kök maaş ile ilgili köklü çözüm arayışlarını sürdürürken, bir taraftan da en düşük emekli maaşını 10 TL'den 12 bin TL'ye çıkarmayı planlıyor.

"Tüm emeklilere 2 bin TL seyyanen tartışılıyor ancak karar alınmadı"

Öte yandan AK Parti, en düşük emekli maaşını 10 binden 12 bin TL'ye çıkarmak için çalışmalarını sürdürürken, tüm emeklilere 2 bin TL'lik seyyanen zammı da tartışıyor. AK Parti kaynakları, "tüm emeklilere yanması konusunu tartışıyoruz, ama ortada alınmış bir karar yok" değerlendirmesinde bulundular.

En düşük emekli maaşı alanlar yapılacak düzenlemeden yaklaşık bir milyon 610 bin kişinin yararlanacağı belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber