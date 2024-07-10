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Eczacılardan 'yeni eczacılık fakültesi açılmasın' talebi

Türk Eczacılar Birliği üyeleri, ülke genelindeki 56 eczacı odasından temsilcilerin katılımıyla Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) önünde basın açıklaması yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 16:30, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 16:56
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Grup adına basın açıklamasını okuyan Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, sağlık gibi stratejik önem taşıyan alanlarda eğitimin ticari kaygılardan arındırılarak planlanması gerektiğini söyledi.

Üney, nitelikli sağlık çalışanı yetiştirilebilmesi için yeni fakültelere değil mevcut fakültelerde akademik kadroların ve gerekli altyapının güçlendirilmesine ihtiyaç bulunduğunu vurgulayarak, "Bugün sayıları 62'yi bulan eczacılık fakültelerinin sadece 14'ü tam akredite eğitim verebilecek kapasiteye sahiptir." dedi.

Mevcut fakültelerin 4 bin 500 öğrenci kontenjanı bulunduğuna işaret eden Üney, "Hem mesleki hem de istihdam anlamında tehlike çanları çalıyor. Biz her yeni eczacılık fakültesi açılışında isyanımızı dile getirdik ama dinleyen olmadı." diye konuştu.

Üney, eczacılık eğitimine ilişkin taleplerini şöyle sıraladı:

"Eczacılık fakültelerine giriş için başarı sıralaması 50 bin olmalıdır. Mevcut fakültelerin kontenjanları acilen azaltılmalı, akredite olmayan fakültelere öğrenci alınmamalıdır. Mevcut fakültelerin bir kısmı yerli ve milli ilaç üretimine hizmet edecek ilaç Ar-Ge merkezlerine dönüştürülmelidir."

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