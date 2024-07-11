Kamyon şoförlerini darbeden muhtar tutuklandı

Olay, 9 Temmuz'da Gedelek Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle muhtarı Orhan Çakar ve 3 arkadaşı ile 3 kamyon şoförü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirini darbederken, kamyonlarda da hasar meydana geldi. Hafif yaralanan muhtar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından savcılıkta ifadesi alınan Çakar ile 3 arkadaşı ve 3 şoför serbest bırakıldı.

Kamyon sürücülerinin hasarlarının yüksek olduğu gerekçesi ile itirazda bulunmasından sonra dün yeniden gözaltına alınan Gedelek Mahallesi Muhtarı Orhan Çakar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Darp' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.