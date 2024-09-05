Acun Ilıcalı evlendi... Yılın düğününden ilk kareler

Acun Ilıcalı uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile dün akşam dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliklerini Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan yaptı.

GELİN ARABASI SÜRAT TEKNESİ

Ortaköy Esma Sultan'da gerçekleşen düğüne çift Ilıcalı'nın sürat teknesiyle geldi. Düğüne sanat ve spor dünyasından birçok kişi katıldı.

Sade tül gelinliğiyle göz kamaştıran Ayça Çağla Altunkaya nikah sonrası düzenlenen partide ise mini bir gelinlik giydi.

Öte yandan davetiyede "Lütfen, sosyal medya olmasın" notuyla davetlilere özel bir ricada bulunulsa da düğüne gelenler bazı kareleri paylaştı.

Ali Koç ile gelin arasında geçen bir diyalog da sosyal medyada gündem oldu.

"ÇAĞLA YETMEZ DOĞRU DÜZGÜN KONUŞ"

Çift konuşma yaparken Ali Koç masasından Ayça Çağla Altunkaya'ya "Çağla yetmez doğru düzgün konuş" diyerek seslendi.

Altunkaya da "Başkanım ben çok utanırım. Ben hiç böyle konuşmalar yapamıyorum normalde" dedi.

Hemen araya giren Ilıcalı ise "Mikrofon olmadığı zaman rap yapar da" diyerek herkesi güldürdü.