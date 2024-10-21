Juventus'tan şok paylaşım: Arda Güler hoş geldin

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "İngilizce hesabımız hacklendi. Lütfen adresinde yayınlanan yanlış bilgileri dikkate almayın. Sorunu çözmek için çalışıyoruz. Lütfen bu hesapta yayınlanan yanlış bilgileri dikkate almayın." ifadeleri yer aldı.

Torino ekibinin paylaşımında, "Juventus'a hoş geldin Arda Güler! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısınız?" ifadeleri yer aldı..

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