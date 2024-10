Juventus'tan şok paylaşım: Arda Güler hoş geldin

Serie A devi Juventus, X/Twitter'da İngilizce hesabından Arda Güler'i transfer ettiklerini duyurdu.

Torino ekibinin paylaşımında, "Juventus'a hoş geldin Arda Güler! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısınız?" ifadeleri yer aldı..

JUVENTUS'TAN AÇIKLAMA

Juventus, paylaşımın ardından İngilizce hesabının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "İngilizce hesabımız hacklendi. Lütfen adresinde yayınlanan yanlış bilgileri dikkate almayın. Sorunu çözmek için çalışıyoruz. Lütfen bu hesapta yayınlanan yanlış bilgileri dikkate almayın." ifadeleri yer aldı.

Welcome to Juventus, Arda Güler! 🖤 The rising star of football is now part of the #Juventus family! Ready to make history together on this new journey? 🇹🇷 #WelcomeArda #ForzaJuve pic.twitter.com/Vc3xJha5Nx