Şimşek'ten birikim tavsiyesi: Sigara içmeyerek 147 bin TL kazanabilirsiniz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen Halkbank Gençİz Zirvesi'nde yaptığı açıklamalarda, Türkiye ekonomisine ilişkin kritik konuları ele aldı. Enflasyonla mücadeleden bütçe disiplinine, küresel ekonomik zorluklardan bireysel tasarrufun önemine kadar birçok konuda önemli mesajlar veren Şimşek, özellikle sigara fiyatları üzerinden yaptığı tasarruf örneğiyle gündem yarattı.

Bakan Şimşek ayrıca kripto para ve borsa hakkında da iki varlık arasındaki riske yönelik yorumlarda bulundu.

Enflasyonda düşüş süreci sürüyor

Zirvede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine değinen Bakan Şimşek, "En büyük sorunumuz enflasyon, yani hayat pahalılığı. Ancak, enflasyonun düştüğünü görüyoruz. 2022'de yüzde 64, geçen yıl yüzde 65 civarında olan yıllık enflasyon oranının, Merkez Bankası'nın tahminlerine göre bu yıl yüzde 44 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

Enflasyonu daha da düşürme hedeflerine ulaşmak için para politikasındaki sıkılaştırmanın ve mali disiplindeki iyileştirmelerin önemine dikkat çeken Şimşek, "Bütçe açığımızı azaltıyoruz, bunun dezenflasyonist etkisi olacak. Yönetilen fiyatlar ve gelir politikalarıyla da süreci destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bütçe açığında tarihi ortalamalar hedefleniyor

Deprem sonrası artan bütçe açığına da değinen Şimşek, bu yıl ve geçen yıl açığın yüzde 5 civarında olduğunu, ancak önümüzdeki dönemde bu oranı yüzde 3'ün altına düşürmeyi hedeflediklerini belirtti. Türkiye'nin tarihi bütçe açığı ortalamasının yüzde 2,4 olduğunu hatırlatarak, bu seviyelere dönmenin mali disiplin açısından kritik olduğunu vurguladı.

Küresel ekonomik zorluklar ve Türkiye

Bakan Şimşek, küresel ekonomideki yapısal sorunlara da dikkat çekti. ABD ve Çin arasındaki jeopolitik rekabetin ticarette korumacılığı artırdığını belirterek, "2023'ten bu yana ABD 1.000'den fazla ticaret sınırlayıcı tedbir almış, Çin ise 800'ün üzerinde tedbir uygulamış durumda. Bu durum küresel ticaret ve ekonomilerde büyük boşluklara yol açıyor" dedi.

Jeopolitik gerginlikler, yapay zeka gibi dönüştürücü teknolojiler ve iklim değişikliği gibi küresel sorunların da ekonomiler üzerindeki etkilerini aktaran Şimşek, Türkiye'nin bu zorluklarla başa çıkmak için yapısal reformlara odaklanması gerektiğini ifade etti.

"Kripto aslında bir yazılımdır, borsa daha az riskli"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'deki kripto para piyasası ve bireysel yatırımcıların bu alana olan ilgisine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de bireysel yatırımcıların hangi enstrümanlara ilgi gösterdiğine baktığımızda, dört büyük kripto platformunda toplamda 22.1 milyon kripto hesabı bulunuyor. Bu, yatırımcı ilgisinin en riskli alanlardan birine yöneldiğini gösteriyor.

Kripto paralar esasen bir yazılımdan, bir algoritmadan ibaret. Birileri oturup bir algoritma yazıyor ve bunu size satıyor. Özetle olay bu."

Şimşek, konuşmasında borsaya da değinerek, borsanın kripto paralara kıyasla daha az riskli olduğunu vurguladı. Şimşek, "Borsada en azından gerçek bir varlık bulunuyor. Hisse senetleri, şirketleri temsil ediyor ve bu şirketlerin somut varlıkları var" ifadelerini kullandı.

Birikim tavsiyesi: "Sigara içmeyerek 147 bin TL kazanabilirsiniz"

Konuşmasında bireysel tasarrufun önemine dikkat çeken Şimşek, sigara fiyatları üzerinden yaptığı hesaplama ile dikkat çekti. Günlük bir paket sigara tüketiminin yıllık maliyetinin 27 bin 367 TL olduğunu ifade eden Bakan, bu miktarın 5 yıl boyunca mevduatta değerlendirilmesi durumunda 147 bin TL'ye ulaşabileceğini söyledi.

Şimşek, "İnşallah hiçbiriniz sigara içmiyorsunuzdur. Ortalama bir sigara paketinin fiyatını sordum, 75,24 TL olduğunu öğrendim. Günlük bir paket sigara içiyorsanız, yıllık maliyeti oldukça yüksek. Bu parayı bir yıl içmemekle bile büyük birikimler elde edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Gençlere bir soru da soran Şimşek, "Şimdi soru şu. Yirmi yaşında birisi on yıl boyunca her yıl 5 bin lira biriktiriyor. Biri de 30 yaşında başlıyor, o birikimlerine dokunmuyor, 60 yaşına geldiği zaman parası kendisine verilecek. 20 yıl boyunca birisi on yıl boyunca 5'er bin TL tasarruf, birisi de 20 yıl boyunca tasarruf ediyor. O da altmış yaşına gelince birikimi kendisine verilecek. Sizce hangisi altmış yaşında daha zengin olur? 20 yaşında 5 bin lira yıllık 10 yıl boyunca biriktiren birisi altmış yaşında 1.5 milyon liraya yakın bir para alıyor. Ama 20 yıl boyunca fakat 30 yaşında başlayıp işte yıllık 5 bin lira tasarruf eden de 817 bin lira civarında bir birikime sahip oluyor" dedi.

Finansal piyasalarda ortaya çıkan tarihi balonlardan da örnekler veren Şimşek, lale balonu ve Newton'un tüm varlığını kaybetmesi meselesini anlattı: "1634 yılında Hollandalılar Osmanlı o günkü Osmanlı Türkiye'sinden, İmparatorluğundan lale soğanı ithal ediyor ve Hollandalı elitler arasında inanılmaz rağbet görüyor. Öyle bir çılgınlığa dönüşüyor ki bir iki yıl içerisinde bir lale soğanının değeri neredeyse o dönem için konut yani ev fiyatı değerine kadar çıkabiliyor. Ondan sonra da normale dönüyor, çöküyor. Bu tarihte kaydedilmiş ilk en önemli balonlardan bir tanesi. Yani finansal balon.

Newton'u duydunuz mu? Yerçekim gücünü biliyorsunuz değil mi? Bu dahi, yani dünyanın önemli dahilerinden bir tanesi, Cambridge Üniversitesi'nde, onun döneminde İngiltere, İspanya'yla olan savaştan büyük bir borç yükü altına giriyor. Bir tane şirkete diyor ki "Güney örneğin Amerika'dan bütün ticaretin yapılmasını size vereceğiz ama bunun karşılığında bu savaş nedeniyle üstlendiğimiz borçları siz kapatın." Tabii bu şirket de halka açılıyor. İnsanlar da diyorlar ki yani bu bu şirket çok para kazanacak. Kolonilerden ticaret onun üzerinden gelecek ya bu şirket üzerinden, South Company diyorlar buna. Şimdi Newton'da bir süre bekliyor, duyuyor, bu da gidip bir miktar para koyuyor, yüzde 100 kar ediyor. Satıyor hisseyi, karını cebine koyuyor. Fakat arkadaşları çıkmıyorlar borsadan bu hisseden. Yükselmeye devam ediyor hisse. Bu da dayanamıyor, tekrar alıyor. Tekrar bütün birikimini yani sadece kazandıklarını değil, o günün parasıyla 20 bin sterlin bir para koyuyor. Çok büyük para. Bugünkü değerle üç milyon doların üzerinde bir paradan bahsediyoruz. Parayı koyuyor fakat sonra hisse tabii çöküyor. Bu bir balon. Ve buna soruyorlar. Diyorlar "Senin gibi dahi birisi nasıl olur da bütün varlığını borsada kaybeder? Diyor ki, "Gök cisimlerinin hareketlerini hesaplayabiliyorum ama insanların çılgınlığını hesaplayamadım."