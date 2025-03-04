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AVM'deki başıboş köpek 3 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki alışveriş merkezinde başıboş bir köpek annesi ile alışverişe gelen 3 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Mart 2025 15:49, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 15:51
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AVM'deki başıboş köpek 3 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı

Olay, 2 Mart Pazar günü saat 18.00 sıralarında, Karşıyaka ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi.

Annesiyle birlikte alışveriş merkezine giren 3 yaşındaki Elif Dua Alpaydın, bu esnada mağaza girişindeki koltukta bulunan köpeği sevmek istedi.

Bir anda çocuğa saldıran köpek, Elif'in yüzüne hamle yaparak dudak kısmını ısırdı, patisiyle alnını çizdi. Elif'in annesi can havliyle kızını köpekten kurtardı. Büyük korku yaşayan Elif, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk pansuman ve tedavinin ardından taburcu edilirken, aile sahipsiz köpeği barındıran alışveriş merkezi ve mağazadan şikayetçi oldu.

"Saldırgan bir köpeğin burada ne işi var?"

Saldırgan köpeği barındıran AVM ve mağazaya tepki gösteren anne Esra Erdoğan, "Kızımı hastaneye götürdük ve kuduz aşısını oldu. Daha sonra da tekrar bir aşı olacak ve 4 doz aşı olacak. Yani gerçekten ben anlayamıyorum, saldırgan köpeğin alışveriş merkezinde ne işi var? Güvenlikle konuştuğumda köpeğin kendilerine de saldırdığını, 'Kovalıyoruz, yine geliyor, ne yapalım' dediler. Bunu bir güvenlik söylüyor. Madem köpeği dışarı atamıyorsun, saldırgan bir köpeğin burada ne işi var? Ben çocuğumun yanındaydım, yakındım ki onu oradan çekebildim. Yakınında olmasaydım tüm yüzünü parçalayabilirdi de. Benim kızım şu an travma yaşıyor. Hayvanları seven bir kızdı ama dün gece geldi ve 'Annem benim yanımda yat, korkuyorum, odamda kedi ve köpek var' diyor. Hayvanları seven kızım belki artık hayvan sevemeyecek. Psikolojik destek alacağız" diye konuştu.

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