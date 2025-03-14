Kıyı Tesisleri ve Tersaneler İçin Yeni Düzenlemeler

Bazı kıyı tesislerinin işletme izinleri ve tersane işlemlerine ilişkin son onaylar, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından verilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri" ile "Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri" hakkında yönetmeliklerde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kıyı Tesisleri için Onay Süreci

Buna göre, onaylı uygulama projesi bulunmayan mevcut kıyı tesislerinin vaziyet planları, özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanlarında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nden alınan izinleri müteakip, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı AYGM tarafından yayımlanan yönergede belirtilen iş ve işlemlerin eksiksiz tamamlanması koşuluyla bu kurumdan onay istenecek.