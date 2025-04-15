Görüntüler tepki çekmişti: Ünlü rapçi Sansar Salvo gözaltına alındı
Babasını dövüp sosyal medya hesabından paylaşan Sansar Salvo sahne adıyla tanınan Ekin Can Arslan gözaltına alındı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 07:39, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 07:48
'Sansar Salvo' olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, vesayetini alan anne ve babasını tehdit etti. Babası Gazi Arslan'ı darp ettiği görüntüleri yayınladı.
Ünlü rapçiye görüntüler sonrası tepki yağdı.
Salvo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu.