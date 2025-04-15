İBB 2 yılda sadece 79 daire yeniledi

İstanbul'da deprem riski her geçen gün daha fazla konuşulurken, İBB iştiraki KİPTAŞ tarafından Mart 2023'te başlatılan "İstanbul Yenileniyor" projesi beklenen etkiyi yaratamadı. İlk aşamada 50 bin yapının dönüştürülmesi hedeflenen kampanyaya 30 binden fazla başvuru yapılmasına rağmen sadece 5 apartman ve 79 daire yenilenebildi.

İBB, maliyetin yüzde 65'ini karşılayacaktı

Proje kapsamında konut yenileme maliyetinin yüzde 65'inin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı açıklanmıştı. Ancak bu destekli sistemle dönüşüm yapan bina sayısı yalnızca 5'te kaldı. KİPTAŞ'ın kendi yürüttüğü diğer projelerde ise vatandaşlar dönüşüm maliyetinin tamamını üstleniyor.

Yalnızca Kadıköy, Şişli ve Beşiktaş'ta dönüşüm yapıldı

İBB'nin destekli dönüşüm kampanyasında yalnızca Kadıköy, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde sonuç alındı. Kadıköy'de 3 binada toplam 49 daire, Şişli'de 17 dairelik 1 bina, Beşiktaş'ta ise 13 dairelik 1 bina dönüştürülebildi.

Devam eden projelerde durum ne?

"İstanbul Yenileniyor" kapsamında Fatih'te 30, Kadıköy'de 163 bağımsız birimin inşası devam ederken, kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen diğer çalışmalarda 1355 konutun inşaatı sürüyor.

Uzmanlar uyarıyor: Bu hızla dönüşüm 100 yıl sürer

Deprem tehdidinin giderek arttığı İstanbul'da, uzmanlar İBB'nin gerçekçi ve etkili adımlar atması gerektiğini vurguluyor. Mevcut dönüşüm hızı göz önüne alındığında, 50 bin binanın yenilenmesinin yaklaşık bir asır sürebileceği ifade ediliyor.