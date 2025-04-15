Altın Fiyatları Yükselişte: Gram Altın 3.949 Lira

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 949 liradan işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 3 bin 926 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 3 bin 949 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 530 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 990 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 3 bin 229 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ABD Ticaret Tarifeleri ve Piyasa Etkileri

ABD'nin ticaret tarifelerini ertelemesi sonrasında müzakerelere yönelik artan iyimserliklerin etkisiyle varlık fiyatlarında pozitif bir seyir izleniyor. ABD'nin korumacı ticaret politikası kapsamında attığı adımlar, yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, ülkelerin müzakere arayışlarına yönelik haber akışı yakından takip ediliyor. Karşılıklılık esaslı tarifelerin yarı iletken ve bazı teknoloji ürünlerine uygulanmayacağının açıklanmasının ardından artan risk iştahı piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Fed Açıklamaları ve Yatırımcılar

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında bulunuyor. Analistler, yatırımcıların tarifelere yönelik haber akışının oluşturduğu oynaklıkların etkilerini sınırlamak amacıyla, güvenli liman varlıklara yönelik taleplerinin arttığını bildirdi. Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew Ekonomik Güven Endeksi, Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, ABD'de New York Fed İmalat Endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 250 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 200 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.