Ellerinde silahla fotoğraf paylaşmışlardı! Hepsi yakalandı
Bitlis'te sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaşan 4 kişi eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 11:45, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 11:39
Valilikten yapılan açıklama göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaşanlara yönelik çalışma yürüttü.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Bu kapsamda, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaştıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.