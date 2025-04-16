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16 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları

16 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 00:00, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 00:02
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16 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin 1. Bölge İlçe Başkanları, İlçe Kadın Kolları Başkanları ve Ülkü Ocakları İlçe Başkanları İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.30)

2- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/14.00/10.30/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemede bulunacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Malatya/13.00-15.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Divaca-Koper demir yolunun ikinci hattı ile Karavanke Otoyolu tünelinin ikinci tüpünün inşaat sahalarında incelemede bulunacak, Slovenya Başbakanı Robert Golob ve Lübliyana Belediye Başkanı Zoran Jankovic ile ikili görüşmeler yapacak.

(Lübliyana)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı konut satış istatistikleri ile tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'da, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde Albayrak Hat Eserleri Koleksiyonu Sergisi'ni ziyaret edecek, Kolezyum'da Göbeklitepe Sergisi kapanış törenine katılacak.

(Roma)

SPOR

1- 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Nesine 2. Lig Beyaz Grup 24. hafta erteleme maçında Altay ile İskenderunspor karşı karşıya gelecek.

(İzmir/15.00)

3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'i konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

4- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabında; Arkas Spor-Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe Medicana-Galatasaray HDI Sigorta ikinci maçları yapılacak.

(İzmir/17.00/İstanbul/20.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçları yapılacak. Nilüfer Belediyespor-DEPSAŞ Enerji ve Beşiktaş-Beykoz Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

(Bursa/15.00/İstanbul/19.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabı ikinci maçları yapılacak. Spor Toto-Güneysu ve Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Ankara/14.00/Muğla/17.00)

7- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları sona erecek. Inter-Bayern Münih ve Real Madrid-Arsenal müsabakaları yapılacak.

(Milano/Madrid/22.00)

8- Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı, RAMS Park'ta yapılacak.

(İstanbul/13.30)

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