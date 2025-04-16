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Kamu İşçisinin Zam Pazarlığında Kritik Toplantı

600 bine yakın kamu işçisinin zam pazarlığı için bugün kritik bir toplantı yapılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 09:55, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 09:56
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Kamu İşçisinin Zam Pazarlığında Kritik Toplantı

600 bine yakın kamu işçisinin zam pazarlığında bugün önemli bir toplantı yapılacak. İşveren tarafı TÜHİS'in, kamu işçilerine ilk zam talebini iletmesi bekleniyor. HAK-İş ve Türk-İş'in ortak hazırladığı zam teklifini 25 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmasının ardından gözler işveren tarafı olan Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'na (TÜHİS) çevrilmişti. İşçilerin teklifi üzerine çalışan TÜHİS temsilcileri, saat 14.00'te Hak-İş ve Türk-İş ile görüşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki görüşmede, kamu işverenini temsil eden TÜHİS'in ilk zam teklifini işçi tarafına sunması bekleniyor.

Kamu İşçisi Ne Talep Ediyor?

Kamu işçileri günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesini istiyor. Bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50 zam talep edildi. Diğer altı aylık dönemler içinse yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı verilmesi isteniyor.

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