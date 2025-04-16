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Nevşehir'de çöp yerine ayakkabıları topladı

Kent merkezinde temizlik firmasından gelen bir şahıs, çöp toplamak için girdiği apartmandan ayakkabı çalarak çıktı. O anlar apartmanın güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 13:45, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 13:46
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Nevşehir'de çöp yerine ayakkabıları topladı

Nevşehir'de temizlik firmasında çalışan yabancı uyruklu bir kişi, yanında getirdiği çöp arabası ve çöp kovası ile apartmana çöp toplamak için girdi.

Bir süre apartmanın 1. katında dolaşan şahıs, daha sonra bir evin önünde bulunan ayakkabıları bir poşet içerisine koyduktan sonra yanında getirdiği çöp arabasına sakladı.

AYAKKABIYI ÇÖP KOVASINA SAKLAYARAK BİNADAN ÇIKARDI

Bir süre daha apartmanın giriş katında dolaşan şahıs gözüne kestirdiği bir başka ayakkabıyı da çöp kovasına saklayarak çaldıktan sonra apartmanda bulunan çöpleri toplamadan olay yerinden uzaklaştı.

O anlar da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

HIRSIZLIK FARK EDİNCE GÜVENLİK KAMERASI KAYDINI İZLEDİLER

Durumu fark eden apartman sakinleri, olayı güvenlik kamerasından izledikten sonra durumu firmaya bildirdi.

Temizlik firması çalınan ayakkabıların bedelini ödediği için apartman sakinleri de şikayetçi olmadı.

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