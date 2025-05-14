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Tatil Rezervasyonunda Tüketicilere Güvenli Alışveriş Uyarısı

Ticaret Bakanlığı, tatil rezervasyonu yapacak tüketicilere güvenli alışveriş için önemli uyarılarda bulundu. Detaylar haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 09:47, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 09:48
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Tatil Rezervasyonunda Tüketicilere Güvenli Alışveriş Uyarısı

Ticaret Bakanlığı, tatil amaçlı rezervasyon yaptıracak tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin önemli uyarılarda bulunmuştur. Yaz ayları ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte çeşitli seyahat acenteleri, paket tur ve otel konaklamalarına yönelik reklam ve tanıtım faaliyetleri yürütmektedir. Bu süreçte tüketicilerin dikkatli olmaları, güvenilir ve kayıtlı firmalar üzerinden işlem yapmaları büyük önem taşımaktadır.

Denetimler ve Uygulanan Cezalar

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tanıtımlar ve tüketicilerden gelen şikayetler kapsamında yürütülen incelemeler sonucunda 2023'ten bugüne kadar 9 firma hakkında düzenlenen 7 soruşturma raporunun cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirildiği, 21 firma hakkındaki denetim faaliyetleri neticesinde yaklaşık 16 milyon lira idari para cezası uygulandığı ve 19 firma hakkındaki denetim sürecinin ise devam ettiği bilgisi verilmiştir.

Tatil Rezervasyonunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen tekliflerin içeriğinde yer alan tesis resimleri, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalıdır.
  • Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarca kayıtlı olup olmadığı araştırılmalıdır.
  • Tüketiciler, seyahat acenteleri ve turizm tesislerine ilişkin bilgileri www.kulturturizm.gov.tr ve www.tursab.org.tr adreslerinden sorgulayabilirler.
  • Mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentesinin veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerinin yer aldığının ve internet sitelerinin elektronik ticaret bilgi sistemine kayıtlı olduğunun kontrol edilmesi gerekmektedir.
  • Sosyal medya yerine seyahat acentesinin kendi internet sitesi üzerinden satın alma yapılması tavsiye edilmektedir.
  • Satın alınan paket tur veya konaklama sözleşmesine ilişkin broşür veya bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi gerekmektedir.

Paket Turda Fesih Hakkı

Tüketiciler, önceden planladıkları paket turlara hayatın normal akışı içinde yaşanan bazı sorunlar nedeniyle katılamayabilirler. Bu tür durumlarda, tüketicilerin paket tur sözleşmesini feshetme hakkı bulunmaktadır. Paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesini feshetme ve ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki paket tur bedelini herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alma hakkı bulunmaktadır. Fesih bildirimi paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapılıyorsa, paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilmektedir.

Paket Turda Sorumluluklar ve Tazminat Hakkı

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun zorunlu sigortayla ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, paket tur düzenleyicisi sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumludur. Tüketici, boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebilir. Ayrıca, çeşitli seyahat acenteleri tarafından sunulan, paket tur veya otel konaklama rezervasyonunun cezai şart ödemeksizin iptaline imkan tanıyan ihtiyari sigorta uygulaması da tüketicilerin faydasına olmaktadır.

Tüketici Uyuşmazlıklarında Başvuru Yolları

Bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri yetkilidir. Tüketiciler, firmaların uygulamaları ve sözleşmenin ayıplı veya eksik ifası nedeniyle mağdur edilmeleri durumunda 2025 yılı için değeri 149 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabilmektedir. Dava şartı olarak tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulması gerekmektedir.

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