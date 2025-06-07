Muhasebe bölümü mezunu Arama ve Kurtarma Teknisyenliği kadrosuna başvurabilir mi?

İlk derece mahkemesi kişi lehine karar vermesine rağmen İstinaf aşağıdaki gerekçe ile davayı reddetmiştir:

Davacının kamu görevine girme isteğinde bulunduğu dönemde atanmak istediği göreve/unvana ait mezuniyet koşulunu taşımadığı, bu dönemde muhasebe bölümünden mezun olanlara teknisyenlik unvanı verildiğine dair herhangi bir mevzuat veya mevzuata göre alınmış bir denklik bulunmadığının kesinleşen yargı kararıyla ortaya konulduğu ve davacının atamasının dayanağı olan yargı kararının da ortadan kalktığı, davacının memuriyete alınma şartlarından birini taşımadığının anlaşılması ve atamasının dayanağı olan yargı kararının da ortadan kalkması karşısında, memuriyetinin sona erdirilmesine ilişkin dava konusu işlemin hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

3795 sayılı Kanunda değişiklik ilgiliyi de kapsamaktadır.

Bakılan uyuşmazlıkta, her ne kadar davacının mezun olduğu Ticaret Meslek Lisesi muhasebe bölümünün, 3795 sayılı Kanun uyarınca teknisyen unvanı alabilecek okullar arasında yer almadığı; ayrıca, kılavuzda da bu yönde açık bir hükmün bulunmadığı gerekçesiyle verilen yargı kararı uyarınca işlem tesis edildiği görülmekte ise de, 3795 sayılı Kanun'un 3. maddesinde teknisyen unvanı alabilecekler arasında yalnızca "endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi" mezunları yer alırken, bu hüküm; 02/12/2016 tarihinde yapılan 6764 sayılı Kanun değişikliğiyle değiştirilmiş ve "mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumları ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığı'nca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlar" da kapsama alınmıştır.

Danıştay: Kılavuzda da bu husus açıkça belirtilmiştir

Bu itibarla, davacının mezun olduğu okulun, 3795 sayılı Kanun kapsamında belirtilen mülga okullardan sayılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, 3795 sayılı Kanun'daki değişiklik, KPSS 2017/1 Tercih Kılavuzu'nun 3.16 sayılı maddesine de yansıtılmıştır.

Bu durumda, 3795 sayılı Kanun'un 3. maddesindeki değişiklik ve davacının mezun olduğu okulun yeni statüsü dikkate alındığında, davacının teknisyen unvanı alabilecek kişiler arasında olduğu açık

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/5461

Karar No: 2024/4684

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

... İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde görev yapan ve KPSS 2010/1 tercih kılavuzuna göre tercihi doğrultusunda... Arama ve Kurtarma Teknisyenliği kadrosuna yerleştirilen davacının, Arama ve Kurtarma Teknisyeni kadrosuna gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle atanmasının yapılmamasına ilişkin Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Sınav Değerlendirme Komisyonunun 05/08/2010 tarihli kararının iptali istemiyle açılan davadaki yargısal süreç sonunda atamasının iptal edilerek görevine son verilmesine ilişkin ... Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün... tarih ve ... sayılı işleminin iptali ve dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; 09/07/1999 tarihinde Ticaret Meslek Lisesi'nin muhasebe bölümünden mezun olan davacının, 21/09/2008 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS 94 puan türünden 88.251 puan aldığı ve puanına göre KPSS 2010/1 tercih kılavuzuna göre yaptığı tercih doğrultusunda... Arama ve Kurtarma Teknisyenliği kadrosuna yerleştirildiği, ilgili belgelerle yaptığı başvuru üzerine Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca oluşturulan komisyonun 05/08/2010 tarih ve 2010/25 sayılı kararı ile davacının 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun gereği atamasının mümkün olmadığına dair işleme karşı açılan davada... İdare Mahkemesi'nin... tarih ve E:... K:... sayılı kararı ile işlemin iptaline karar verildiği, anılan kararın, Danıştay Onikinci Dairesi'nin 20/11/2013 tarih ve E:2011/5848 K:2013/8276 sayılı kararı ile "3795 sayılı Kanun uyarınca teknisyen unvanı alabilecek olanlar arasında davacının mezun olduğu Ticaret Meslek Lisesi muhasebe bölümünün yer almaması ve Kılavuzda da bu doğrultuda adaylara yönelik açık bir hükmün bulunmaması sebebiyle usulüne uygun oluşturulan komisyonca davacının atamasının yapılmamasına yönelik tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle bozulması sonrasında, aynı mahkemece bozma kararına uyularak davanın reddine ilişkin kararını Danıştay Onikinci Dairesi'nin 06/04/2017 tarih, E.2016/4515, K.2017/1293 sayılı kararıyla onandığı, davacının Karar Düzeltme talebinin de Danıştay Onikinci Dairesi'nin 23/11/2017 tarih ve E:2017/2401 K:2017/5957 sayılı kararı ile reddedilmesinin ardından, davacının görevine son verilmesine ilişkin... Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün... tarih ve... sayılı işleminin tesis edilmesi üzerine bu işleme karşı bakılan davanın açıldığı,

3795 sayılı Kanun uyarınca teknisyen unvanı alabilecek olanlar arasında davacının mezun olduğu Ticaret Meslek Lisesi muhasebe bölümünün yer almadığı ve kılavuzda da bu doğrultuda adaylara yönelik açık bir hükmün bulunmaması sebebine dayalı olarak verilen yargı kararı uyarınca Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın... tarih ve... sayılı görüş yazısına istinaden dava konusu işlem tesis edilmişse de ve dolayısıyla ilk bakışta yargı kararının uygulanması türünde haklı bir nedene dayandığı şeklinde yorum gerekli gibi gözükse de, dava konusu uyuşmazlığa ilişkin maddi olgulardaki değişiklik ve yeni oluşan hukuki durumun da gözardı edilemeyeceği, bu bağlamda, dava konusu işlemin tesis edilmesinden önce 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun 3. maddesinde, 02/12/2016 tarihinde yapılan değişiklikle, yalnızca '' endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi'' mezunlarının teknisyen unvanı alabileceğine dair hükmün değiştirilerek, ''mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile, denkliği Milli Eğitim Bakanlığı'nca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlara teknisyen unvanı verileceği'' şeklinde düzenleme yapıldığı;

Öte yandan, dosyada mevcut ... Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün ... tarih ve ... sayılı yazısında; davacının mezun olduğu ... Ticaret Meslek Lisesi'nin 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında Bakanlığın emri gereğince Endüstri Meslek ve Kız Meslek Lisesi ile birleşerek Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) haline dönüştüğü, böylece davacının mezun olduğu lisenin de 3795 sayılı Kanun kapsamında belirtilen okullara denk mülga okullar kapsamına girdiği, örneğin bu değişiklik çerçevesinde 3795 sayılı Kanun'un 3. maddesinde yapılan değişikliğe KPSS 2017/1 Tercih Kılavuzunun 3.16 sayılı maddesinde de yer verildiği,

Kanunda yapılan değişiklik sonrasında teknisyen unvanı alabilecekler arasında olduğu hususları hep birlikte değerlendirildiğinde; oluşan bu yeni hukuki durumdan ötürü görevinin sona erdirilmesine engel bir halden artık söz edilemeyeceğinden tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle beraber ödenmesine ve özlük haklarının iadesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesince; 1999 yılında ... Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümünden mezun olan davacının, 2008 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) KPSS 94 puan türünden 88.251 puan aldığı ve puanına göre KPSS 2010/1 Tercih Kılavuzuna göre yaptığı tercih doğrultusunda ... Arama ve Kurtarma Teknisyenliği kadrosuna yerleştirildiği, ilgili belgelerle yaptığı başvuru üzerine Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca oluşturulan Komisyonun ...tarih ve ... sayılı kararı ile davacının 3795 sayılı Kanun gereği atamasının mümkün olmadığına karar verildiği, bu işleme karşı açılan davada, ... İdare Mahkemesi'nin ... tarihli, E:... sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulduğu, bu karar gereğince davacının atamasının yapıldığı, bilahare, yargı süreci sonunda davanın reddine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine bunun üzerine dava konusu işlemle, davacının KPSS sonucu yapılan ataması iptal edilerek görevine son verildiği, uyuşmazlıkta; gerek KPSS-2010/1 Kılavuzunun atanma talep edilen göreve/unvana yönelik mezun olunacak okullar için getirdiği şart ve aktarılan yargısal süreçte ulaşılan nihai hukuki durum dikkate alındığında; davacının kamu görevine girme isteğinde bulunduğu dönemde atanmak istediği göreve/unvana ait mezuniyet koşulunu taşımadığı, bu dönemde muhasebe bölümünden mezun olanlara teknisyenlik unvanı verildiğine dair herhangi bir mevzuat veya mevzuata göre alınmış bir denklik bulunmadığının kesinleşen yargı kararıyla ortaya konulduğu ve davacının atamasının dayanağı olan yargı kararının da ortadan kalktığı, davacının memuriyete alınma şartlarından birini taşımadığının anlaşılması ve atamasının dayanağı olan yargı kararının da ortadan kalkması karşısında, memuriyetinin sona erdirilmesine ilişkin dava konusu işlemin hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurularının kabulüne, mahkeme kararının kaldırılmasına, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle davacının mezun olduğu okulun da arama kurtarma teknisyenliğine atanabilecekler arasında yer aldığı ve Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Dava konusu işlemde hukuka aykırılığın bulunmadığı belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin, işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

09/07/1999 tarihinde Ticaret Meslek Lisesi'nin muhasebe bölümünden mezun olan davacının, 21/09/2008 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) KPSS 94 puan türünden 88.251 puan aldığı ve puanına göre KPSS 2010/1 tercih kılavuzuna göre yaptığı tercih doğrultusunda, ... Arama ve Kurtarma Teknisyenliği kadrosuna yerleştirildiği, ilgili belgelerle yaptığı başvuru üzerine Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca oluşturulan komisyonun... tarih ve ...sayılı kararı ile davacının, 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun gereği atamasının mümkün olmadığına dair işleme karşı açılan davada ... İdare Mahkemesi'nin... tarih ve E... K:... sayılı kararı ile işlemin iptaline karar verildiği, anılan kararın, Danıştay Onikinci Dairesi'nin 20/11/2013 tarih ve E:2011/5848 K:2013/8276 sayılı kararı ile "3795 sayılı Kanun uyarınca teknisyen unvanı alabilecek olanlar arasında davacının mezun olduğu Ticaret Meslek Lisesi muhasebe bölümünün yer almaması ve Kılavuzda da bu doğrultuda adaylara yönelik açık bir hükmün bulunmaması sebebiyle usulüne uygun oluşturulan komisyonca, davacının atamasının yapılmamasına yönelik tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle bozulması sonrasında, aynı mahkemece bozma kararına uyularak verilen ret kararının Danıştay Onikinci Dairesinin 06/04/2017 tarih, E.2016/4515, K.2017/1293 sayılı kararıyla onandığı, davacının Karar Düzeltme talebinin de Danıştay Onikinci Dairesi'nin 23/11/2017 tarih ve E:2017/2401, K:2017/5957 sayılı kararı ile reddedilmesinin ardından, davacının görevine son verilmesine ilişkin ... Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün... tarih ve ... sayılı işleminin tesis edilmesi üzerine bu işlemin iptali istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

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HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bakılan uyuşmazlıkta, her ne kadar davacının mezun olduğu Ticaret Meslek Lisesi muhasebe bölümünün, 3795 sayılı Kanun uyarınca teknisyen unvanı alabilecek okullar arasında yer almadığı; ayrıca, kılavuzda da bu yönde açık bir hükmün bulunmadığı gerekçesiyle verilen yargı kararı uyarınca işlem tesis edildiği görülmekte ise de, 3795 sayılı Kanun'un 3. maddesinde teknisyen unvanı alabilecekler arasında yalnızca "endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi" mezunları yer alırken, bu hüküm; 02/12/2016 tarihinde yapılan 6764 sayılı Kanun değişikliğiyle değiştirilmiş ve "mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumları ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığı'nca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlar" da kapsama alınmıştır.

... Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün ... tarihli ve ... sayılı yazısında, davacının mezun olduğu ... Ticaret Meslek Lisesi'nin, 2002-2003 Eğitim Öğretim yılında Bakanlık kararıyla Endüstri Meslek ve Kız Meslek Lisesi ile birleşerek Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi haline dönüştüğü belirtilmiştir.

Bu itibarla, davacının mezun olduğu okulun, 3795 sayılı Kanun kapsamında belirtilen mülga okullardan sayılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, 3795 sayılı Kanun'daki değişiklik, KPSS 2017/1 Tercih Kılavuzu'nun 3.16 sayılı maddesine de yansıtılmıştır.

Bu durumda, 3795 sayılı Kanun'un 3. maddesindeki değişiklik ve davacının mezun olduğu okulun yeni statüsü dikkate alındığında, davacının teknisyen unvanı alabilecek kişiler arasında olduğu açık olup, işlemin iptali ile parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine, özlük haklarının iadesine ilişkin idare mahkemesi kararına yapılan istinaf başvurusunun kabulü, idare mahkemesi kararının kaldırılması ve davanın reddi yolunda verilen Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle ödenmesine ve özlük haklarının iadesine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun yukarıda özetlenen gerekçeyle kabulü, Mahkeme kararının kaldırılması, davanın reddi yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin... tarih ve E:... K:... sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Kullanılmayan...TL yürütmenin durdurulması harcının istemi halinde davacıya iadesine,

4. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, kesin olarak 05/11/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.