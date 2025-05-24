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İki üniversite mezunu doktoralı çoban: 'Hobi olarak başlamıştık, işlerimiz büyüdü'

İki üniversite bitirip çoban olan Çağlar Öztürkler, bir keçiyle başladığı yolculukta 62 hayvana ulaştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2025 11:56, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2025 11:59
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İki üniversite mezunu doktoralı çoban: 'Hobi olarak başlamıştık, işlerimiz büyüdü'

Çağlar Öztürkler, 2 üniversite mezunu ve doktora eğitimine sahip bir birey olarak, bugün 62 keçisiyle çobanlık yaparak doğayla iç içe bir yaşam sürmektedir. Şehirde doğup büyümesine rağmen, çobanlık mesleğine ilginç bir şekilde adım atan Öztürkler, işini severek yaptığını ve bu mesleğin oldukça bereketli olduğunu vurgulamaktadır. Günlerini çok sevdiği keçileriyle geçiren Öztürkler, hayatından memnun olduğunu belirtmektedir.

Türkiye'de genellikle okumayanların mesleği olarak bilinen ve her geçen gün yapanların sayısının azaldığı keçi çobanlığı, Aydın'da iki üniversite ve doktora diploması olan Çağlar Öztürkler'in mesleği olmuştur. Çobanlığa ilk başladığında başta annesi olmak üzere pek çok kişinin olumsuz eleştirisine maruz kalan Öztürkler, hiç köy hayatı yaşamamasına rağmen kısa sürede uzman bir keçi çobanı haline gelmiştir.

Bir Keçiyle Başlayan Yolculuk

  • Yaklaşık 2 yıl önce, kızının daha sağlıklı büyümesi ve taze süt içmesi amacıyla bir adet anaç keçi almıştır.
  • "Aydınlıyım, 2 yıldır bu işi severek yapıyorum. Hobi olarak başlamıştık. Yavaş yavaş işlerimiz büyüdü. Bugün itibariyle 62 hayvanım var. 1 tane keçi ile başladım. Benim 1 buçuk yaşında bir kızım var. İlk olarak taze süt içsin diye 1 tane anaç keçi almıştık. O yavruladı önce. Daha sonra keçiler doğurmaya başladı. Sonra bu iş hoşumuza gitti, heves ettik bir miktar da dışarıdan keçi aldık. Çoğaldı keçilerimiz. Bu sene 30'un üstünde yavrumuz doğdu."

Ailesinin Tepkisi ve Destek

Alışılagelmiş çobanlardan oldukça farklı olan ve işini kulağında küpesi, ayağında şortuyla yapan Çağlar Öztürkler, "2 üniversiteden mezunum. Gıda teknikeriyim. Onun üzerine işletme fakültesi bitirdim. Sonra yüksek lisans yaptım. 'Seni çobanlık yapsın diye mi okuttuk?' diyen oluyor. Başta annem 'Sen köyde yetişmedin. Sana bu işi yakıştıramıyorum' dedi. Bizim köyümüz bile yok. Ne anne ne baba tarafında bir köy yok. Ancak eşim sağ olsun hep arkamda durdu. İşimi severek yapıyorum." ifadelerini kullanmıştır.

Gençlere Tavsiyeler ve Hayvancılığın Önemi

Mesleğini içinde hayvan sevgisi olan gençlere tavsiye eden Aydın'ın yeni nesil çobanı Çağlar Öztürkler, gençlerin bu işi romantik düşünmemeleri gerektiğini vurgulamaktadır. "Bu işi gençlere tavsiye ederim ama bu işi yapmak için ilk önce hayvan sevmeleri gerekiyor. Gençlere naçizane tavsiyem, hayvancılık yapsınlar. Ülkede hayvancılık sıkıntılı bir dönemde. Bunun yanında devletimizin de desteklemesini bekliyoruz. Bu iş belli bir kapasiteye gelince para kazandırır. Hayvancılık da bir işletme ve esnaflık gibi. Önce belli bir yere gelmek ve sermaye olması lazım. Anaçta belli bir adede geldikten sonra para kazanırsınız. Benim bu işe başlamama içimdeki hayvan sevgisi ve çocuğum vesile oldu." diyerek yeni mesleğini severek yaptığını belirtmiştir.


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