Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 41,9570 41,9580 41,9470 41,9480 Avro 48,8740 48,8750 48,7580 48,7590 Sterlin 56,2690 56,2790 56,1720 56,1820 İsviçre frangı 52,9370 52,9470 52,8600 52,8700 ANKARA ABD Doları 41,9270 42,0070 41,9170 41,9970 Avro 48,8340 48,9140 48,7180 48,7980 Sterlin 56,2090 56,4190 56,1120 56,3220