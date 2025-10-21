Dolar günü düşüşle kapattı
Güne düşüşle başlayan dolar, günü 41,94 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2025 17:18, Son Güncelleme : 21 Ekim 2025 17:18
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,9570
|41,9580
|41,9470
|41,9480
|Avro
|48,8740
|48,8750
|48,7580
|48,7590
|Sterlin
|56,2690
|56,2790
|56,1720
|56,1820
|İsviçre frangı
|52,9370
|52,9470
|52,8600
|52,8700
|ANKARA
|ABD Doları
|41,9270
|42,0070
|41,9170
|41,9970
|Avro
|48,8340
|48,9140
|48,7180
|48,7980
|Sterlin
|56,2090
|56,4190
|56,1120
|56,3220