Altın Fiyatlarında Düşüş: Gram Altın 4.138 Liraya Geriledi

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 138 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 4 bin 186 lira seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise saat 10.05 itibarıyla yüzde 1,15 düşüşle 4 bin 138 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 810 lira, Cumhuriyet altını ise 27 bin 110 lira seviyesinden satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1 değer kaybederek 3 bin 306 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Altın Fiyatları

ABD'nin değişken tarife politikaları ve bu politikaların küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizliklerle varlık fiyatları karışık bir seyir izliyor. Gözler, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarından alınacak sinyallere çevrilmiş durumda.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, AB'ye 1 Haziran'da uygulanması planlanan yüzde 50 gümrük vergisini 9 Temmuz'a ertelediğini açıkladı. Analistler, Trump'ın belirsiz politikalarının fiyatlamaları baskıladığını belirtiyor.

Bugünkü Ekonomik Takvim

Yurt içinde veri gündemi sakin olacak.

Yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi takip edilecek.

Teknik Analiz

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 300 dolar seviyesinin destek, 3 bin 360 dolar seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.



